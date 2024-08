Mint arról az Origo is beszámolt, július 15-én Ralf Schumacher az egész világot meglepve egy Instagram-posztban állt a nyilvánosság elé a hírrel, miszerint homoszexuális. Most az ex-felesége is megszólalt az ügyben.

Ralf Schumacher évtizedeken át titkolta, hogy a férfiakhoz vonzódik

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A korábbi F1-es pilóta egykori felesége, Cora Brinkmann, akivel 2001 és 2015 között 14 éven át voltak házasok, és akivel egy közös fiuk is van, David, akkor nem kommentálta a hírt, most viszont interjút adott a Der Spiegel című német hetilapnak, amelyben feltárta érzéseit, vette észre a Magyar Nemzet.

Cora Brinkmann is megszólalt

Cora Brinkmann elmondása szerint már ex-férje versenyzői pályafutása során is keringtek furcsa hírek a paddockban, de Ralf mindvégig tagadta, hogy bármi is igaz lenne a másságát pedzegető pletykákból.

"Versenyzői pályafutása közben keringtek róla furcsa pletykák a paddockban, kérdeztem is annak idején, mi ebből az igazság, de ő mindvégig tagadott. Sőt, azt mondta, képzelődöm, és menjek el pszichiáterhez.

Ám ezek a pletykák az évek során egyre erősebbek lettek. Olyannyira, hogy már nem tudtam eldönteni, képzelődöm, vagy tényleg meleg a férjem.

Kezdtem egy kicsit megbolondulni. De Ralf végig tagadott, én pedig vakon bíztam benne, az ő szava nekem szentírás volt" - mondta Cora Brinkmann, aki szintén az ominózus Insta-posztból tudta meg az igazságot.

Ralf Schumacher és Cora Brinkmann, aki hosszú idő után megszólalt a felkavaró hír után

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez a hír olyan volt nekem, mint egy tőrdöfés a szívembe.

Hiszen tizennégy évig házasok voltunk, született egy gyerekünk, és én szerelmes voltam Ralfba. Most úgy érzem, hogy mindvégig csak kihasznált, és az egész házasságunk egy ordas nagy hazugság volt. Elherdáltam a legszebb éveimet, hiszen úgy tűnik, mindvégig hazudott nekem. Ha meleg, nem szerethetett” – mondta Brinkmann, aki fiatalon modellként dolgozott.

