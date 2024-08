A Mercedes pilótája, aki jövőre már a Ferrarinál folytatja pályafutását, korábban már utalt arra, hogy a Forma-1 után szívesen karriert váltana és meglepetésszerűen átváltana egy olimpiai sportágra. Az köztudott, hogy az idén kétszeres futamgyőztes gyakran tölti a szabadidejét szörfözéssel, – ami a 2020-as tokiói olimpia előtt került be a programba – ám véleménye szerint nincs azon a szinten, hogy érmet tudjon nyerni ebben a sportágban. Korábban Hamilton lövészetben is megcsillantotta tehetségét, most pedig kiderült, hogy a hétszeres vb-győztes F1-es pilóta egy másik olimpiai sportágért is rajong, ez pedig a tőrvívás.

Lewis Hamilton az amerikaiak olimpiai bronzérmes tőrvívójának, Miles Chamley-Watsonnak szurkolt Párizsban

Fotó: AFP

Lewis Hamilton az olimőián keltett feltűnést

Hamilton vasárnap a párizsi olimpia férfi tőr csapatversenyén tűnt fel a Grand Palais kiállítócsarnokban, ahol a lelátón többek között minden idők legjobb snowboardosának, a háromszoros olimpiai aranyérmes Shaun White-nak és az amerikai rapper, Snoop Doggnak a társaságában szurkolt a legjobb barátjának, a világbajnok Miles Chamley-Watsonnak.

the front line of fencing support RAAAHHHH 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/hhH3G45P4R — sim (@sim3744) August 4, 2024

A világbajnok és olimpiai bronzérmes tőrvívó az amerikai csapattal kikapott az elődöntőben az olaszoktól, így nem jutott fináléba.

