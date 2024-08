Azok után, hogy két és fél éven keresztül nem tudott Forma-1-es versenyt nyerni, Lewis Hamilton júliusban a Brit Nagydíjon és (csapattársa utólagos kizárását követően) a Belga Nagydíjon is győzni tudott, így már a 105 F1-es futamgyőzelemnél jár. A szűk egy hónapos nyári szünetre a Mercedes brit pilótája így 150 ponttal, az egyéni pontverseny hatodik helyén állva mehetett el. Hamilton jövőre a Ferrarihoz igazol, és korábbi nyilatkozatai alapján a 2026-tól bevezetésre kerülő, új szabályrendszer idején is fog még versenyezni, a jelenleg 39 éves pilóta pedig a szünetben is beszélt arról, hogy milyen tervei vannak a jövőjét illetően.

Lewis Hamilton a párizsi olimpia ideje alatt a nyári ötkarikás játékok helyszínén is töltött némi időt a nyári szünetéből

Fotó: Franck FIFE / AFP

Lewis Hamilton a visszavonulásával kapcsolatban: Nem akarom folytatni, ha érzem, hogy már nem vagyok jó

„Vannak napok, amikor azt gondolom, nem igazán tudom, meddig bírom még, és vannak, amikor érzem, hogy jól jönne egy kis szünet. Nálunk ugyanis más sportágaktól eltérően nincsen igazán hosszú szünet, nem lehet túl sokáig leállni – árulta el Lewis Hamilton az Esquire-nek adott interjújában. – Ám van egy tervem, hogy hová szeretnék továbblépni: csak ki kell alakítanom hozzá egy stratégiát, és rendbe hozni a dolgokat."

„Egyes időszakokban

azon is elgondolkodom, hogy lesz-e idő, amikor már nem szeretem, amit csinálok, de remélem, ez a pillanat sosem jön el.

Ugyanakkor tudni fogom, hogy mikor kell visszavonulnom, de meg kell győződnöm arról, hogy kihoztam a maximumot, és teljes mértékben élvezem azt a sportot, amelyet egész életem során űztem – folytatta Hamilton. – Sokan vannak, akik idő előtt befejezték a karrierjüket, és több expilótával beszéltem, akik azt mondták, bárcsak versenyeztek volna még egy-két évet.

Néhányan azt mondják: »Maradj bent, amíg csak tudsz!« De én nem akarom folytatni, ha érzem, hogy már nem vagyok jó."

Kapcsolódó cikkek