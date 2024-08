A Sauber Forma-1-es csapatánál eddig csupán egy pilóta helye biztos a következő évekre, miután a Haas pilótája, Nico Hülkenberg több évre szóló szerződést kötött a svájci székhelyű istállóval, amely 2026-tól az Audi gyári csapataként szerepel majd a világbajnoki sorozatban. Korábban felmerült, hogy a másik kiadó helyre a Ferraritól a szezon végén távozó Carlos Sainznak van a legnagyobb esélye, de a spanyol végül a Williamshez igazolt.

A spanyol Alex Palou idén a Le Mans-i 24 órás versenyen is indul a Cadillac Racing színeiben

Fotó: Getty Images via AFP

Sainz mellett Valtteri Bottas, Mick Schumacher, Liam Lawson és az F2-es pilóta, Gabriel Bortoleto neve is felmerült, de könnyen lehet, hogy az Audi kockázatot vállalva "külsős" megoldást talál a pilótakérdésre. A német Auto Motor und Sport információi szerint ugyanis a kétszeres IndyCar-bajnok Alex Palou lehet Hülkenberg csapattársa. A 27 éves spanyol versenyző 2018-ben hetedik lett az F3-ban, 2019-ben, Japánban a Super Formulában és a Super GT-ben szerepelt, majd a legrangosabb tengerentúli formulaaautós sorozatban, az IndyCar-ban versenyzett, ahol azóta kétszer is bajnoki címet ünnepelhetett, és idén is magabiztosan vezeti az amerikai széria pontversenyét.

A spanyol pilóta számára a Forma-1 sem lenne teljesen idegen, mivel tavaly a McLaren F1-es csapatának a tesztpilótája volt.

Kapcsolódó cikkek: