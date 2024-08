Max Verstappen és Lewis Hamilton nyerte a két pénteki Forma-1-es edzést Monzában, de biztosnak tűnt, hogy az F1-es Olasz Nagydíj harmadik szabadedzésén tovább fog gyorsulni a mezőny, hiszen az időmérő előtt még inkább az egykörös tempóra fókuszáltak a pilóták, pláne a gyakorlás hajrájában. Az edzés elején ugyanakkor még a kemény és a közepes keverékű gumik voltak főszerepben, már akik a pályára hajtottak, ugyanis a mezőny jó része a garázsban maradt az első tíz percben. Ekkor jött ki a bokszutcából a két Ferrari és a két McLaren a lágy abroncsokon, és utóbbi pilótapárosa hamar az élre is állt, de később fokozatosan javultak még a köridők. Félidőben az első hat helyen a két-két Mercedes, Ferrari és McLaren három tizeden belül állt, de a williamses Alexander Albon is nagyszerűen teljesített, és a közepeseken próbálkozó Red Bullok is befértek az első tízbe.

A McLaren is jó tempót autózott az időmérő előtt, az F1-es Olasz Nagydíj harmadik szabadedzésén

Fotó: NurPhoto via AFP / Alessio Morgese / NurPhoto

Kettős Mercedes-sikert hozott az F1-es Olasz Nagydíj harmadik szabadedzése

Az eseménydús hajrá előtt ismét főként versenyszimulációs körökre került sor, Charles Leclerc és Carlos Sainz viszont már ebben az időszakban is tovább javított, és a Ferrarik az élre álltak. Leclerc-t csúnyán fel is tartotta Oscar Piastri, aki ellen emiatt vizsgálatot is indítottak – nem sokkal korábban Leclerc is akadályozta Piastrit és Daniel Ricciardót, de látszólag nem olyan veszélyesen.

Az utolsó tíz percben aztán a többi autóra is felkerültek a lágy gumik, de a két Red Bull ekkor is szenvedett az első két szektorban, az autóikon többször is próbáltak módosítani, de Max Verstappen (6.) és Sergio Pérez (18.) így sem zárt a legjobbak között. A mexikóival ellentétben a két Williams azonban top 10-ben zárt, végül pedig

a két Mercedes volt a leggyorsabb: Lewis Hamilton 1:20,117 perces idővel, 93 ezreddel előzte meg George Russellt.

Az F1-es Olasz Nagydíj hétvégéje szombaton 16 órától az időmérő edzéssel folytatódik. Az 53 körös monzai futamra vasárnap 15 órától kerül majd sor.

