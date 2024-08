A héten azonnali hatállyal rúgta ki a Williams F1-es csapata Logan Sargeantet, ám a grove-iak az utódként nem a sokak által várt Mick Schumachert, hanem Franco Colapintót választották. A korábban a Haas csapatával a Forma-1-ben versenyző Schumachert korábban az új endurance-csapata, az Alpine sem választotta a 2025-ös F1-rajtrácsra, így (hacsak a Mercedes őt nem nevezi ki Lewis Hamilton utódjának) minden bizonnyal ülés nélkül marad a folytatásban. James Vowles, a Williams csapatfőnöke megindokolta a választást Monzában, az Olasz Nagydíj pénteki napján.

Mick Schumacher nem kellett a Williams F1-es csapatának sem

„Igazából három lehetőség volt az asztalon, de ezzel igazából mindenki tisztában volt.

Az egyik Liam Lawson, a másik Mick és persze Franco.

Liam esetében a szerződéses helyzete a Red Bullnál nem igazán működött volna számomra itt a Williamsnél, így ez nem volt igazi opció ebben az esetben. A döntés ezek után nem volt egyszerű. Mick sokat fejlődött, mióta a Haasnál volt, ehhez kétség sem fér. Kompetens versenyző, akinek ugyan megvolt a maga lehetősége, de nagyszerű munkát végzett az Alpine-nál, a Mercedesnél és a McLarennél is. Minden támogatója elmondhatja, milyen jól alkalmazkodott és mennyit változott.

A kérdés tehát az volt, hogy Micket ültetjük-e be az autóba, és szerintem jó munkát végzett volna, vagy egy olyan egyénbe invesztálunk, aki része az akadémiánknak, aki több száz vagy ezer kört teljesített a szimulátorunkban, aki már vezette az autót.

Az adatokból látszik, hogy teljesít, és jelentős lépéseket tesz” – idézte James Vowles szavait a Motorsport.

A Williams főnöke szerint Mick Schumacher nem különleges

„A kérdés tehát végül az, hogy a jövőbe fektetünk vagy valaki másba – folytatta Vowles. – Úgy vélem, mindkettő a jó és nem a különleges kategóriába esne. Szerintem világosan kell fogalmaznunk erről.

Mick nem különleges, csak szimplán jó lenne.

Nyilván sokkal több tapasztalata van, mint Francónak, de az is számít, hogy én miben hiszek, miben hisz a Williams és mik a csapat alapvető értékei. A Williams pedig mindig is invesztált az újgenerációs pilótákba és a fiatalságba, és én is azt mondogatom, hogy jelenleg a jövőre építünk. A Williams jövője pedig nem az, hogy a múltba invesztálunk, hanem a tehetségekbe, amelyek lehetővé teszik, hogy előrelépjünk."