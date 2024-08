Max Verstappen a Forma-1 egyik legbevállalósabb, de úgy is mondhatjuk, hogy egyik legvakmerőbb pilótája. A háromszoros világbajnok magabiztosan uralja az autóját, miért ne tehetne vele időnként őrült manővereket is? Csakhogy Verstappen már újonc idényében, 2015-ben is elég, sőt túl vakmerő volt, amire egy friss dokumentumfilmben emlékezett vissza.

A 2015-ös Belga Nagydíj, ahogy a spai futamok általában, nem volt egy unalmas hétvége. Egyebek között ez volt az a futam, ahol a McLaren pilótapárosa, Jenson Button és Fernando Alonso együttesen 105 rajthelyes büntetést kapott...

A büntetésekből kijutott az ifjú, 17 éves Verstappennek is, aki egy 10 rajthelyes büntetés után a 18. helyen zárta az időmérőt, végül azonban a 15. helyről rajtolhatott, hiszen, mint fentebb írtuk voltak, akik jóval többet kaptak nála...

A verseny 10. körében Verstappen már a brazil Felipe Nasrral harcolt a 11. helyért, és a pálya Blanchimont nevű szektorában jóval 300 km/h-s sebesség fölött egy félelmetes akcióval előzte meg végül a brazilt.

Nem tenné meg újra

Verstappen végül a nyolcadik helyen zárt és négy pontot szerzett, de a célba érés után a Red Bull tanácsadója, a holland pilóta védnöke és mentora, Helmut Marko üvöltve fogadta.

Ilyet soha többé nem merj csinálni

- ordította az arcába az osztrák.

"Megcsináltam, nem? És most tessék itt vagyok" - védekezett a tinédzserek lezserségével a holland.

"Vicces volt, abban a pillanatban nagyon élveztem, nem úgy, mint az apám. És szerintem más sem örült neki" - emlékezett most vissza az immár háromszoros világbajnok Verstappen.

"17 éves voltam, gondoltam, gyerünk, csináljuk!

Ma már biztos, hogy nem próbálnám meg újra. Nem éri meg ennyit kockáztatni. Pláne, hogy simán megelőzhettem volna a következő kanyarban is.

De akkor úgy voltam vele, hogy mit számít, csak azért is megmutatom mindenkinek, hogy képes vagyok rá."

