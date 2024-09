Lando Norris rajtolhatott az élről a vasárnapi Olasz Nagydíjon, ám már a nyitókörben elveszítette a vezetést csapattársával, Oscar Piastrival szemben, majd a futamot végül Charles Leclerc nyerte meg a Ferrarival, de a McLaren duója is felállhatott a dobogóra, ugyanis Piastri a második, míg Norris a harmadik helyen zárt Monzában.

Oscar Piastri látványos előzéssel került Lando Norris elé, ami a McLarennl feszültséget okozott

Norris jelenleg a címvédő Max Verstappen első számú kihívója, ugyanis miután az elmúlt hetekben a Red Bullal látványosan szenvedő holland csak a 6. lett,

a brit pilóta 62 pontra csökkentette hátrányát az összetettben, míg a konstruktőri bajnokságban a McLaren már csupán 8 egységgel van lemaradva a Milton Keynes-i istálló mögött.

A verseny után természetesen megkérdezték Norriséket a csapaton belüli viszonyokról, miután a McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella kijelentette, hogy támogatja Norrist a bajnoki címért folytatott küzdelemben. Az Olasz Nagydíj alatt azonban ennek semmi jelét nem mutatta a csapat, Norris pedig a futam után elárulta, hogy nem szívesen könyörög a McLarennek azért, hogy előnyben részesítsék a csapaton belül.

Lando Norris nem akar könyörögni a McLrannek, hogy ő legyen a kedvezményezett pilóta csapaton belül

"Igen, ő (Piastri) segít nekem, de nem azért vagyok itt, hogy könyörögjek valakinek, hogy engedjen el. Nem ezért vagyok itt. Azért vagyok itt, hogy versenyezzek. Jobban versenyzett nálam, így én lettem harmadik, és szerintem ezt a pozíciót érdemeltem meg" – kezdte Norris a médiának, köztük a RacingNews365-nek adott interjújában.

Norris elismerte, örülne, ha előnyben részesítenék a jövőben, ugyanakkor hozzátette, a döntés kizárólag a csapaté.

"Szeretném, de ez nem rajtam múlik. Nehéz, mert nyilvánvalóan egyik pilóta sem akarja, hogy kivételezzenek vele. Egyszerűen csak nem akarod, hogy a dolgok így dőljenek el. Ez egy nehéz helyzet. Nyilvánvalóan nem mondanám, hogy kifutunk az időből, de az idő lassan fogy, és még mindig hiszem, hogy meg tudjuk csinálni."

A tempónk nyilvánvalóan nagyszerű. Még mindig úgy gondolom, hogy közel járunk ahhoz, hogy a miénk legyen a legjobb autó, ha még nem lenne az.

Nem tudom. Ezt nem nekem kell eldönteni. Ez a csapat feladata, de úgy gondolom, hogy továbbra is jól dolgozunk együtt. Továbbra is segítjük egymást, és azt hiszem, hogy idén már sokszor megmutattuk, hogy nagyon jól működünk együtt csapatként, és a legjobban teljesítő csapat vagyunk a rajtrácson, szóval ennek nagyon örülök. Amikor a bajnoki címért küzdünk, minden apró dolog számít, én pedig mindent megteszek, amit csak tudok. A legegyszerűbb módja, ha megnyered a versenyt. Néhány buta hiba miatt én most ezt nem tettem meg" – fogalmazott a brit.