"Már tizenegy éves kora óta érdekeltek vagyunk Kimi pályafutásában, és láttuk őt fejlődni. Egyre jobb és jobb lett az együlésesek között, és egyre inkább felkerült ezzel a radarra. Mindig próbáltam merész lenni és a jövőbe tekinteni a Mercedesszel, és elég korán megtetszett nekünk az ötlet. A tehetségéről már korábban meggyőződtünk, csak az érettsége volt a kérdés. Most felkészültünk a kockázatvállalásra az érettség és a Forma-1-re jellemző nyomás szempontjából, de Kimi a hosszú távú jövőjét jelenti a csapatnak, és ezért is merjük őt egyből a mély vízbe dobni" - jellemezte a Mercedes főnöke, Toto Wolff az autósport legnagyobb tehetségét, aki 2025-től veszi át a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton helyét a Forma-1-es sztárcsapatnál. A most 18 éves tinédzserről a Mercedesnél évek óta szuperlatívuszokban beszélnek, a jövő F1-es bajnokának kikiáltott Andrea Kimi Antonelli pedig hamarosan bebizonyíthatja, hogy méltán van ott a helye a legjobb pilóták között a száguldó cirkuszban.

Fotó: NurPhoto via AFP/Andrea Diodato/NurPhoto

A 2006-ban, Bolognában született Antonellinek az édesapja is versenyző, ráadásul annyira rajongott Kimi Raikönnenért, hogy fiának végül Kimi lett a középső neve, akit aztán szinte mindenki így szólított, nem pedig Andreának. A kis Kimi hamar beleszeretett a versenyzésbe, és gyorsan kiderült, hogy óriási tehetsége is van hozzá. Hét éves korában kezdett el gokartozni, majd egymás után hódította el a trófeákat, aztán 2020-ban és 2021-ben is megnyerte az Európa-bajnokságot. Elképesztő sikerei után nem véletlenül kezdték el hasonlítani Max Verstappenhez, akit a gokartos évei után már túlszárnyalt, mert több formaautós győzelmet aratott, mint a holland pilóta az F1-es bemutatkozása előtt.

Antonelli 2022-ben összesen 22 futamot nyerve egyszerre hódította el az olasz és a német Forma-4-es bajnoki címet,

majd egy évvel később a Formula Regionális Európa-bajnokságot is megnyerte az olasz Prema csapatának versenyzőjeként.

Andrea Kimi Antonelli 2022-ben az olasz F4-es bajnoki címet is elhódította

Fotó: acisport.it/

A 2022-es, Franciaországban rendezett FIA Motorsport Games-en az akkor 16 éves szupertehetség bebizonyította, hogy küzdeni tudásból is ott van a legjobbak között. A Paul Ricard versenypályán az időmérőt és a futamot is törött csuklóval vezetve nyerte meg Antonelli, miután összeütközött az egyik riválisával.

Nagyon fájt a csuklóm, de nem tudtuk, hogy el van törve. Mindenesetre nagyon fájt. Ezután tulajdonképpen egy kézzel vezetve teljesítettem az időmérős futamot és a főversenyt.

A bal ujjaimat a leváltásokhoz használtam, de a kanyarbejáraton már elengedtem a kormányt, mert nagy fájdalmaim voltak, úgyhogy tulajdonképpen egy kézzel kanyarodtam. Nagyon kemény volt. Másnap végül elmentem a kórházba, ahol megröntgenezték a csuklómat, és kiderült, hogy el van törve. Törött csuklóval versenyeztem végig a hétvégét, ami fájdalmas volt, de így is nyerni tudtunk" - nyilatkozta az olasz versenyző, aki már 2019 óta a Mercedes juniorja.