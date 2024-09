A McLaren még sosem állt Bakuban dobogóra, ha ez most sikerül, az sorozatban a 13. McLaren-dobogó lenne. Ezúttal erre inkább csak Piastrinak van esélye, de egy kaotikus futammal Norris is reménykedhet. Márpedig Azerbajdzsánban eddig minden évben volt (virtuális) biztonsági autós fázis vasárnap, és kétszer piros zászló is.