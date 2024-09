Az RB ausztrál versenyzője a 18. helyen zárta az F1-es Szingapúri Nagydíj vasárnapi futamát, de az utolsó percekben elvette a leggyorsabb kört Lando Norristól, ezzel is kedvezve a világbajnoki éllovas Max Verstappennek, a testvércsapat Red Bull pilótájának. Verstappen ezt meg is köszönte a korábbi csapattársának, Daniel Ricciardo pedig A nap versenyzője címet is elnyerte a szurkolók jóvoltából. A nyolcszoros Forma-1-es futamgyőztes Ricciardónak a vasárnapi a 257., de minden bizonnyal utolsó versenye volt, hiszen a négyhetes szünet után egybehangzó sajtóhírek szerint Liam Lawson veszi át a helyét. Ráadásul az ausztrálnak a jövő évre nincs szerződése, és 35 évesen aligha köt vele valaki új kontraktust.

Daniel Ricciardo jó eséllyel az utolsó Forma-1-es futamát teljesítette

Fotó: Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Daniel Ricciardo nyilatkozata az F1-es Szingapúri Nagydíj után

„Szép volt a csapattól, hogy adott még egy utolsó esélyt egy utolsó gyors körre. A sok ember, aki olvassa és nézi a médiát, tudja, hogy van rá esély, hogy ez volt az én utolsó versenyem. A nap versenyzője-díj általában nem annyira érdekes, de ma mégis örültem neki, hogy én kaptam, mert

ez egy szép gesztus volt a szurkolóktól, akik azt mondták, klassz, hogy megfutottam a leggyorsabb kört

– idézte a Bors a máskor életvidám, de ezúttal a könnyeivel küzdő Daniel Ricciardónak a szingapúri futamot követő nyilatkozatát, amely egyben a visszavonulását is jelentheti, ugyanis így folytatta, amikor a lehetséges utolsó versenyéről kérdezték. – Azt is látnom kell, hogy miért tértem vissza a McLaren-idők után. Mindig mondtam, hogy nem akarok csak úgy a mezőnyben lenni, vissza akarom küzdeni magam az elejébe, a Red Bullhoz. Ez nem sikerült, így

nekem is fel kell tennem a kérdést, mi mást érhetek még el, miért lehet még küzdeni. Mindent megtettem. A tündérmeseszerű zárás talán nem sikerült, de közben visszagondolok arra, mi minden volt még.

Tizenhárom év. Büszke vagyok!”

A 2024-es Forma-1-es szezon október 18. és október 20. között az austini Amerikai Nagydíjjal folytatódik – minden valószínűség szerint az RB-nél Cunoda Juki mellett Liam Lawsonnal.