Múlt héten, a Szingapúri Nagydíj után vált hivatalossá, hogy az RB Forma-1-es csapata a szezon hátralévő hat versenyhétvégéjén Daniel Ricciardo helyén Liam Lawsont fogja versenyeztetni. Az ausztrál pilóta minden bizonnyal nem csupán az idei szezont, de a teljes F1-es pályafutását befejezte, ám más sorozatokban még jó eséllyel lehet őt látni a következő években. Az RB (és a testvércsapat Red Bull) tanácsadója, Helmut Marko pedig arról is beszélt, hogy noha versenyzőként kirúgták Ricciardót, más szerepkörben még számítanak rá a jövőben.

Daniel Ricciardo a Red Bull (amerikai) nagyköveteként a Forma-1-en belül maradhat

„Ő az egyik legnépszerűbb Forma-1-es pilóta, különösen az Egyesült Államokban, ezért

szeretnénk, hogy elvállalja a Red Bull ajánlatát a nagyköveti szerepkörben”

– nyilatkozta Helmut Marko.

A Red Bull csapatának tanácsadója hozzátette, hogy a nyolcszoros Forma-1-es futamgyőztes Ricciardo szeretné végiggondolni a jövőjét, ezért

még nem egyezett bele, hogy a csapatnál maradjon.

Marko viszont úgy véli, az ausztrál következő években még szívesen kipróbálná magát különböző versenysorozatokban, (valószínűleg nem az IndyCarban, hanem az általa sokkal inkább kedvelt NASCAR-ban), így az osztrák szakember nem biztos benne, hogy Ricciardo elvállalja a nagyköveti szerepet.

Helmut Marko korábban arról is beszélt, hogy szerinte az jelentette a fordulópontot a jelenleg 35 éves ausztrál pilóta karrierjében, amikor 2018-ban a Red Bulltól a Renault-hoz igazolt. Azon a nyáron ugyanis Ricciardo az osztrák istálló tanácsadójával, valamint a Red Bull energiaitalcéget alapító Dietrich Mateschitz-cel megállapodott abban, hogy 2019-ben is a csapat versenyzője lesz, ám végül ezt az ígéretét nem tartotta be.

A Forma-1 2024-es szezonja október 18. és október 20. között az idény 18. versenyhétvégéjével, a sprintfutamot is tartalmazó, austini Amerikai Nagydíjjal folytatódik.

