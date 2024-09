A Ferrarihoz távozó Lewis Hamilton helyére a Mercedes 2025-től a német F1-es istálló juniorpilótáját, Andrea Kimi Antonellit ülteti be – jelentette be a csapat szombaton délelőtt, az Olasz Nagydíj harmadik szabadedzését megelőzően. Így George Russell csapattársa jövőre az alig 18 éves olasz pilóta lesz, aki éppen Monzában, az első szabadedzésen egy balesettel mutatkozott be. A csapatfőnök Toto Wolff arról beszélt, az új felállás tökéletes az istálló következő fejezetének megnyitásához. Szerinte ez a páros arról tanúskodik, hogy rendkívül erős a junior programjuk és a tehetségekbe vetett hitük. Antonelli viszont elárulta, voltak kétségei afelől, hogy ő és a Mercedes Forma-1-es csapata valóban összeillenek-e.

Andrea Kimi Antonelli lesz 2025-től George Russell csapattársa a Mercedes F1-es csapatánál

Fotó: NurPhoto via AFP / Beata Zawrzel / NurPhoto

Andrea Kimi Antonelli még a Forma-2-es futamgyőzelme után is kételkedett abban, hogy az F1-es Mercedesbe való

„Hogy őszinte legyek,

még a Forma-2-es Magyar Nagydíj főfutamának megnyerése után sem tudtam, készen állok-e [a Forma-1-re].

Úgy éreztem, hétről hétre sokat tanulok az F2-ben, de még mindig követek el sok hibát, és van néhány fontos dolog, amit még mindig nem csinálok jól" – mondta az F2-es Prema Racing olasz versenyzője, aki a Hungaroringen aratta az első főfutamos győzelmét a sorozatban.

„Ám az elmúlt időszakban végeztem néhány tesztet, és jelentős fejlődést tapasztaltam – folytatta Antonelli. – Sokkal jobban éreztem magam az autóban, és az egyik leggyengébb pontomon, a hosszú etapok teljesítésén is sokat javítottam. Természetesen még sokat kell tanulnom, aminek a monzai balesetem is a bizonyítéka volt, de

valahányszor beülök az autóba, mindig sokkal jobban érzem magam.

Teljes mértékben megbízom a Mercedesben, ők bíznak bennem, és a döntésük mögött ok is van. Most az a dolgom, hogy feljebb lépjek, minél többet tanuljak, és készen álljak 2025-re."

Antonellit Forma-1-es hétvégén legközelebb Mexikóban, október végén lehet majd látni, amikor minden bizonnyal Lewis Hamiltont helyettesíti az első szabadedzésen.

