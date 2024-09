George Russell a harmadik helyről indulhatott az F1-es Olasz Nagydíjon, de a rajtot követő első kanyarban megsérült az autója, visszaesett a hetedik helyre, és ezen nem tudott javítani a monzai futam végéig. Russell a második kerékcseréje után, a verseny közepén a Red Bull-os Sergio Pérezzel is csatázott, és második próbálkozásra (miután elsőre a kanyart levágva előzte meg, így visszaengedte a riválisát) sikerült is megelőznie a mexikóit annak ellenére, hogy Pérez kissé túl agresszíven védekezett vele szemben. A Mercedes brit pilótája részben a fűre is kormányozta az autóját az előzés közben, hogy elkerülje a Red Bullt, úgyhogy a futam után arról beszélt, hogy ezt a részét kevésbé tudta élvezni a manővernek.

George Russell és Sergio Pérez között dőlt el a hetedik hely sorsa az F1-es Olasz Nagydíjon

Fotó: NurPhoto via AFP / Jakub Porzycki / NurPhoto

„Nem tudom, mennyire lehetett-e ezt élvezni, mert amikor leszorított,

azt hittem, 340 km/h-s tempónál a levegőbe repít.

Elég kemény csata volt, és örülök, hogy végül sikerült megelőznöm őt, de ez elég necces szituáció volt. Szerencsére nem lett belőle baleset és el is mentem mellette, de ha fél centiméterrel közelebb lett volna hozzám, akkor más lenne a történet" – mondta George Russell.

George Russell elmondta, mi volt a gond az F1-es Olasz Nagydíj elején

A Mercedes versenyzője összességében kiábrándítónak nevezte az Olasz Nagydíjat, és arról is beszélt, a rajt után mi okozta a problémát.

„Amikor Oscar [Piastri] fékezett, nekem is hirtelen fékezni kellett, de olyan közel kerültem hozzá, hogy el kellett kerülnöm az ütközést. Eléggé kiábrándító, mert ezzel az egész hétvége tönkrement, de utólag elnézve a tempónkat, nem hiszem, hogy tudtuk volna tartani a lépést a McLarenekkel és a Ferrarikkal.”

Tizenhat versenyhétvége után, a szezon kétharmadánál Russell az egyéni pontverseny nyolcadik helyén áll, 15 ponttal lemaradva a hetedik Péreztől. A konstruktőrök között a Mercedes hátránya 115 pont a harmadik pozícióban álló Ferrarihoz képest.

Kapcsolódó cikkek