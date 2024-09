A 2014-es GP2-es bajnoki címe után Jolyon Palmer a Force India és a Lotus tesztpilótája volt, majd 2016-ban és 2017-ben a Renault versenyzőjeként szerepelt a Forma-1-ben. A brit pilóta a 35 F1-es futamából összesen két alkalommal szerzett pontot, a második évét pedig már nem is tudta végigteljesíteni, ugyanis a Japán Nagydíjat követően, Austinban már Carlos Sainz ült a helyére. Az utóbbi években szakértőként dolgozó Palmer nemrég az F1 hivatalos, Beyond The Grid nevű podcastjében elárulta, a Szingapúri Nagydíj előtt kiderült kirúgását nem Cyril Abiteboul csapatfőnöktől vagy bármely csapattagtól tudta meg.

A testvére üzenete után egy cikkből tudta meg Jolyon Palmer, hogy kirúgja őt a Renault az F1-ből

„A testvérem küldött nekem egy üzenetet, és azt írta, hogy »ó, láttad ezt?«. Majd belinkelte az Autosport cikkét, miszerint »Sainz váltja Palmert«. Vissza is kérdeztem, nem is értettem, mert ekkor hallottam először ezt. Úgyhogy rákattintottam a saját kirúgásomra – nyilatkozta a 33 éves expilóta, Jolyon Palmer. – Nem vagyok idióta,

tudtam, hogy nem maradok a következő évre, mert nem alakult jól a szezon.

Nem tudtam, hogy befejezem-e a szezont. Reméltem, hogy elég lesz, hogy a spái futamon gyorsabb voltam [2017-es csapattársamnál, Nico] Hülkenbergnél. Arra viszont nem számítottam, hogy így jövök rá a kirúgásomra. Szingapúrba érkezve vártam személyes kommunikációt is, de sokáig nyoma sem volt sem Cyrilnek, sem a vezetőségnek. Végül aztán Cyril odajött, és megbeszéltük."

A sors különös fintora, hogy

Palmer a kirúgásának bebizonyosodása utáni napokban, Szingapúrban érte el a legjobb eredményét, amikor hatodik lett a futamon.

Az F1-et szintén megjárt Jonathan Palmer fia, Jolyon Palmer korábban egy másik furcsa történetet is mesélt, eszerint 16 éves korában a baráti társaságával quadozott, amikor egy fának csapódott és kórházba került. A balesete következtében az egyik veséjét elvesztette, valamint több bordája is összetört és mindkét tüdeje kilyukadt. Három napig eszméletlenül feküdt, az orvosok pedig nem voltak biztosak abban, hogy életben marad – ám végül felépült.