Az elmúlt két évben ilyenkor, ősszel jellemzően az volt a fő beszédtéma, hogy milyen rekordokat dönt meg Max Verstappen és milyen változások lesznek a rajtrácson a következő szezonban. Ugyan az ezúttal is nagy kíváncsiságra ad okot, hogy miként fog teljesíteni a Ferrarinál Lewis Hamilton, a Mercedesnél Andrea Kimi Antonelli, vagy éppen a Williamsnél Carlos Sainz, a Red Bull-dominancia hiányában most az aktualitás is tényleg érdekes. Mert az elmúlt évtizedben csak 2021-ben fordult elő, hogy több csapatnak is valós esélye volt az egyéni és a konstruktőri világbajnoki címre. Örüljünk neki, hogy 2024 ismét egy ilyen év lett.