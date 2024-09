Charles Leclerc-rel egykiállásos taktikát alkalmazott a Ferrari Monzában, ez pedig nyerő stratégiának bizonyult, azonban az autó teljesítménye is nagy szerepet játszott abban, hogy a Scuderiának sikerült meglepnie a McLarent.

Az Olasz Nagydíjra hozott újdonságok közé tartozik az orrkúp oldalára helyezett kameratokok helyének megváltoztatása. Ez egy látszólag ártalmatlannak tűnő változtatás, ám a méretük és pozíciójuk miatt ezeknek komoly hatása van az erre haladó légáramlatokra. Egy másik ilyen jellegű apróság a visszapillantó tükör külső tartóelemének hossza és alakja, amely sokkal vékonyabb lett, így ahelyett, hogy az oldaldoboz felső felülete felé tartó légáramlatok útvonalát módosítaná, hatása egészen csekély lett.

Charles Leclerc meglepte a McLareneket az Olasz Nagydíjon

Fotó: AFP (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

Az oldaldobozt magát szintén optimalizálták, a legnagyobb változás pedig a padlólemezen található, ahol több aspektusba is belenyúltak, ezzel biztosítva nagyobb és egyenletesebb működési ablakot az autónak különböző körülmények közepette - számolt be róla a motorsport.com. A Ferrari emellett pályaspecifikus megoldásokat is hozott az Olasz Nagydíjra, köztük egy új hátsó szárnyat, amely jobban passzolt a monzai jellemzőkhöz.

Tizenhat versenyhétvége után a 303 pontos Max Verstappen vezeti az összetettet a 241 pontos Lando Norris és a 217 ponttal rendelkező Charles Leclerc előtt. Az egyéni pontverseny negyedik helyén a 197 pontos Oscar Piastri áll, mögötte Carlos Sainz 184, Lewis Hamilton 164, Sergio Pérez 143, George Russell pedig 128 ponttal rendelkezik. A konstruktőrök között a Red Bull 446 ponttal vezet, 8 ponttal megelőzve a második McLarent, 39-cel a harmadik Ferrarit és 154-gyel a negyedik Mercedest.

