A korábbi nyolcszoros Forma-1-es futamgyőztes Daniel Ricciardo a Szingapúri Nagydíjon versenyzett utoljára, a futam végén elvette Lando Norristól a leggyorsabb kört, így emelt fővel búcsúzhatott a száguldó cirkusztól. Az RB csapatánál az ausztrál versenyző helyét az új-zélandi Liam Lawson veszi át, ezzel pedig minden bizonnyal végleg véget ér Ricciardo F1-es karrierje.

Ricciardo a Red Bull juniorversenyzőjeként került a Forma-1-be, 2014 és 2018 között pedig az energiaital-gyárosok nagycsapatánál versenyzett. Később a Renault-nál és a McLarennél is megfordult, 2023-ban viszont ülés nélkül maradt, majd a szezon során visszatérhetett, és a 2024-es idényben is még számoltak vele, de a Szingapúri Nagydíj után hivatalosan is menesztették.

Daniel Ricciardót a Szingapúri Nagydíj után rúgták ki

Fotó: AFP (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

"Azt hiszem, az volt a fordulópont a karrierjében, amikor úgy döntött, hogy elhagyja a Red Bull Racinget. Nem tudom pontosan, mi történt, mert ha tudtuk volna, segítettünk volna neki. De a sebesség, és főleg a késői fékezés, majd amikor jobbra vagy balra megy.

Az utóbbi években próbálkozott, de már nem volt meg, az a gyilkos ösztön eltűnt" -

árulta el az osztrák csapat tanácsadója, Helmut Marko, aki szerint Ricciardo már jó ideje tudta, mi lesz a sorsa.

Világosan közöltük vele, hogy jelentősen jobbnak kell lennie Cunoda Júkinál, és ez csak néhány versenyen sikerült neki, így világos volt, hogy a visszatérő fiú története a Red Bull Racingnél sajnos nem jött össze.

Nagyon jól mondta, hogy megbékélt önmagával, és elfogadta a helyzetet. Meglátjuk, mik a tervei a jövőre nézve" - idézte az f1világ.hu Marko szavait.

