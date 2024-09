Idén már három fontos szakember - először a sztártervező Adrian Newey, majd Jonathan Wheatley, nemrég pedig Will Courtenay - is távozott a címvédő Red Bulltól. Mindannyian közel két évtizede dolgoztak a csapat sikereiért, így nagy veszteségként könyvelhető el, hogy elhagyták az osztrák istállót.

A Haastól a tavalyi szezon után kirúgott csapatfőnök, Günther Steiner szerint nyugtalanító, ami a Red Bullnál történik, mivel Christian Hornerék több embert veszítenek el, mint általában szokás.

Ez kicsivel több a normálisnál. Elég csak visszamenni a tavalyi évre, hányan mentek el akkor? Semennyien. Az utóbbi tíz évben senki sem távozott, most meg hirtelen mindenki úgy dönt, hogy neki elég volt" -

véleményezte a helyzetet Steiner a Red Flags podcastben.

Günther Steiner szerint lassan mindenki elhagyja a Red Bull csapatát

Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

"Ennek egy része azonban pszichés dolog, mert az emberek már régóta vannak ott, és ha egyvalaki elmegy, akkor a többi is azt gondolja, hogy »ez talán nekem is jót tenne«. Emellett most már nem vagyunk olyan erősek.

Szóval inkább lelépek most, amíg még sok pénzt érek, mert az elmúlt időszak legjobb csapatában voltam. Ha túl sokáig vársz, akkor le fog menni az értéked" -

tette hozzá a korábbi csapatfőnök, aki azzal gúnyolódott, hogy lassan már senki sem marad majd a Red Bullnál.

Hat versennyel a 2024-es idény vége előtt a 331 pontos Max Verstappen vezeti a világbajnoki összetettet a 279 pontos Lando Norris és a 245 ponttal rendelkező Charles Leclerc előtt. Az egyéni pontverseny negyedik helyén a 237 pontos Oscar Piastri áll, mögötte Carlos Sainz 190, Lewis Hamilton 174, George Russell 155, Sergio Pérez pedig 144 ponttal rendelkezik.

A konstruktőrök között már nem a Red Bull vezet, hanem 516 ponttal a McLaren, amely 41 egységgel megelőzi a második helyen álló címvédőt, és 75-tel a harmadik Ferrarit.

A 2024-es Forma-1-es szezon jelenleg szünetel, az idény október 18. és október 20. között az austini Amerikai Nagydíjjal folytatódik.

