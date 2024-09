Úgy hallottam, hogy még az is lehet, hogy a Stake nem marad a csapat mellett, csak a Kick. Mindkét cég ugyanahhoz a cégcsoporthoz tartozik, de lehet, hogy lesznek változások a festést illetően, sőt még a nevet illetően is, akárhogy is hívtuk korábban az istállót, végül Audi lesz belőle”