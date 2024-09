A bakui szabadedzésekről mind a négy élcsapat – a Red Bull, a McLaren, a Ferrari és a Mercedes is – hozott pozitívumokat és negatívumokat egyaránt, így megjósolhatatlannak tűnt, ki lesz a befutó a vasárnapi futam előtt. Charles Leclerc abból a szempontból nagy önbizalommal várhatta az F1-es Azeri Nagydíj időmérőjét, hogy a legutóbbi három évben övé lett a pole pozíció ezen az utcai pályán, a vb-pontversenyben második Lando Norris ugyanakkor az idei szezonban zsebelte be az utolsó két rajtelsőséget. Az már a kvalifikáció előtt eldőlt, hogy Csou Kuan-jü erőforráscsere miatt a rajtrács végéről rajtol, de a kínai pilóta végül nem is jutott tovább a 18 perces első szakaszból. A két Mercedes eleinte közepes keverékű gumikon próbálkozott, de a továbbjutáshoz szükséges volt a lágyakra váltaniuk. A Leclerc által megnyert Q1-ből Csou mellett a csapattárs Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, a végén rontó Esteban Ocon, és óriási meglepetésre a rosszul időzítve kiküldött, egyben a körébe belehibázó Lando Norris esett ki!

Lando Norris nem jutott be az F1-es Azeri Nagydíj időmérőjének második szakaszába

Fotó: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

A negyedórás Q2-ben a két Red Bull és Oscar Piastri kivételével a többiek először használt lágy gumikon próbálkoztak, így később szükségük volt a javításra. Végül a két-két Mercedes, Ferrari, Red Bull és az egész hétvégén szárnyaló Williams mellett Piastri és Fernando Alonso jutott tovább, így meglepetést a második etap nem hozott.

Ez történt az F1-es Azeri Nagydíj időmérőjének utolsó szakaszában

A 12 perces Q3 első gyors köreiben Oscar Piastri használt gumikon is csak a két Ferraritól kapott ki, az újakon próbálkozó Red Bullokat és Mercedeseket egyaránt megelőzte, igaz, Verstappen hibázott a körében. A második próbálkozások előtt

Alexander Albon Williamsén rajta felejtették a léghűtő-berendezést,

így a pilótának félre kellett állnia a bokszkijáratnál, és végül saját maga emelte ki az autójából a ventilátort.

Albon'un araçtaki fanı almayı unutmuşlar kadgksaghkjdhakjsdhka pic.twitter.com/9sjCIeDpsG — Parc Fermé + (@parcfermeplus) September 14, 2024

Az utolsó gyors körökben többen is javítottak,

Leclerc 1:41,365-re gyorsult, és ez elég is volt a pole pozícióhoz.

Mögötte 321 ezredes lemaradásban Piastri, majd Sainz, Pérez, Russell, Verstappen, Hamilton, Alonso, Colapinto és Albon lett a top tíz sorrendje. A csapattársával szemben időmérőn idén először vereséget szenvedő Verstappen tehát nem tudta igazán jól kihasználni Norris korai kiesését, de így is több mint tíz hellyel a rivális elől rajtolhat a versenyen.