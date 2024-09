Egy ötödik név is felkerülhet a listára

Olyan történhet a Szingapúri Nagydíj időmérőjén, mint még soha

A szabadedzések alapján nagy meglepetés lenne, ha nem Lando Norris szerezné meg a pole pozíciót, és ha a McLarenen és a Ferrarin kívül más is odaérne az első három hely valamelyikére. Az F1-es Szingapúri Nagydíj időmérőjét a jelenlegi mezőnyből korábban csak Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso és Lewis Hamilton nyerte meg, most egy ötödik név is felsorakozhat melléjük. Adott esetben akár Oscar Piastri, aki korábban sosem szerzett még Forma-1-es rajtelsőséget.

Kövesse velünk az F1-es Szingapúri Nagydíj időmérő edzésének eseményeit!

Hamiltonék még várnak A két Mercedes kivételével mindenki hamar a pályára sietett. Folytatódik az időmérő Kezdetét vette a 15 perces Q2. Rossz hír Strollnak és Ricciardónak Ricciardo számára a 127 ezreden múlott kiesés azt is jelentheti, hogy a híreknek megfelelően valóban a mostani az utolsó Forma-1-es versenyhétvégéje. Stroll pedig 71. alkalommal búcsúzott a Q1-ben, ennél csak Kevin Magnussen esett ki többször (74-szer) az első szakaszban. Megvannak a Q1 kiesői Norris 1:30,002-vel nyerte Max Verstappen és Oscar Piastri előtt az első etapot, amelyből Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Pierre Gasly és a két Sauber nem jutott tovább. Ők vannak a legnagyobb veszélyben Norris, Leclerc, Verstappen, Piastri és Hülkenberg az első öt sorrendje az utolsó Q1-es körök előtt. A kieső helyeken Gasly, Bottas, Csou, Colapinto és Stroll állnak. De szinte mindenkitől javulás várható. Lassulhatott a pálya Elmaradnak az FP3-as időktől a pilóták. Verstappen az első körével a második helyre lépett előre. A Ferrarik igyekeznek javítani. Verstappen még kivár Norris kezd a leggyorsabban, 1:30,724-es körrel. Leclerc és Piastri van mögötte.

Verstappen és a Haasok még a bokszban. Három csapat már a pályán A Sauber, az Alpine és a Ferrari kezdi meg a Q1-et már az első percekben. Elindult az időmérő 18 perces az első szakasz. Megbüntették a Ferrarit Méghozzá 5000 euróra, amiért Leclerc autóján nem volt megfelelő a guminyomás a harmadik szabadedzésen. Ilyenek a körülmények Már villanyfényes körülmények között rendezik az időmérőt. 30 fokos a levegő, 33 fokos az aszfalt hőmérséklete, a páratartalom pedig 79%-os. Ez lehet a Sauber jövő évi pilótapárosa Szingapúrban egyre többen rebesgetik, hogy jövő héten az idei szezon leggyengébb csapata Valtteri Bottast jelenti be Nico Hülkenberg 2025-ös csapattársaként. Még fontosabb a pole, mint Bakuban A 14 szingapúri futamból eddig 9-szer nyert a pole-ból induló pilóta, és csak kétszer volt példa arra, hogy ne az első három rajtkocka valamelyikéről kerüljön ki a győztes. Egy ötödik név is felkerülhet a listára A jelenlegi mezőnyből korábban csak Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso és Lewis Hamilton nyert szingapúri időmérőt. Legyőzi-e bárki Norrist? A pénteki szabadedzések után még Norris-Leclerc párharcra lehetett számítani, de a varánuszról is emlékezetes harmadik gyakorlás alapján nagy meglepetés lenne, ha nem Lando Norris szerezné meg a pole pozíciót Szingapúrban. Igaz, Bakuban sem számítottunk arra, hogy a brit kiesik a Q1-ben. Az év 18. időmérője jön Köszöntjük Olvasóinkat az F1-es Szingapúri Nagydíj időmérő edzésének élő közvetítésében!

