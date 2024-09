Lewis Hamilton a harmadik, George Russell pedig a negyedik helyről rajtolhatott az F1-es Szingapúri Nagydíj vasárnapi futamán. Russell végül meg is őrizte ezt a pozícióját a verseny végén, noha Hamilton helyett végül Oscar Piastri zárt előtte a dobogó alsó fokán. A Mercedes másik, 39 éves versenyzője végül a hatodik helyen zárt, nagyrészt annak köszönhetően, hogy az élmezőnyből egyedüliként a brit pilóta indult lágy keverékű gumikon, és a csapatnak ez a taktikája egyáltalán nem vált be. A futam után a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) engedélyével mindkét Mercedes-versenyző kihagyta az egyébként kötelezőnek számító médiakötelezettségeket, ugyanis a meleg, párás időben Hamilton és Russell is rendkívül kimerült.

Lewis Hamilton nagyon kimerült az F1-es Szingapúri Nagydíjon, amelyet a hatodik helyen zárt

Fotó: NurPhoto via AFP / Morgan Hancock / NurPhoto

A Mercedes főnöke beszélt Lewis Hamilton és George Russell állapotáról

„Mindketten szenvedtek a túlhevüléstől, de már jól vannak.

Jégfürdőbe tették magukat, és azt hiszem, ez segített egy kicsit

– idézte a Motorsport Toto Wolff csapatfőnöknek a szingapúri futam után elhangzott szavait. Az osztrák szakember arról is beszélt, mit gondol az elhibázott stratégiáról Hamiltonnal kapcsolatban. – A történelmi szingapúri futamok alapján hoztunk egy döntést, ahol alapvetően egy menetelésről van szó, Monacóhoz hasonlóan, és hogy a lágy gumi lehetőséget adna neki a rajtnál. Nagyjából ez volt az egyetlen előzési lehetőség.

Ez volt a rossz döntés, amit mindannyian közösen hoztunk meg.

(...) Volt logika mögötte, de nyilvánvalóan ellentétes volt azzal, ahogyan döntenünk kellett volna, de ez nem fedi el azt a tényt, hogy az autó túl lassú.”

Hat versenyhétvégével a 2024-es F1-szezon vége előtt a Mercedes negyedik helye biztosnak tűnik a konstruktőrök között. Az egyéni pontversenyben Hamilton a hatodik, Russell a hetedik pozícióban áll, kettejüket 19 pont választja el. Az idény október 18. és 20. között az Amerikai Nagydíjjal folytatódik.

