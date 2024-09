Mint ismert, a Forma-1-es Red Bull csapattól távozó Adrian Newey jövő márciustól az Aston Martin istállóját erősíti majd. A 65 éves mérnökzseni távozása a csapatfőnök Christian Horner zaklatási botrányára vezethető vissza.

Horner ellen márciusban indult belső vizsgálat egy női alkalmazottal szembeni hatalommal való visszaélés miatt, de a csapatfőnököt felmentették. Az eset mély nyomot hagyott Adrian Newey-ban is, ugyanis a szóban forgó alkalmazott Newey asszisztense is volt a Red Bull Technologynál.

Adrian Newey távozásával véget érhet a Red Bull uralkodása

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News

Newey érkezése az Aston Martinhoz megváltoztathatja a Forma–1-es erőviszonyokat, hiszen a szakmája legjobbjának tartott tervező autói összesen 25 egyéni és konstruktőri világbajnoki címet hoztak a Williams, a McLaren és a Red Bull csapatainak.

A Red Bulltól távozó mérnökzseni így pályafutása során először dolgozhat majd együtt a kétszeres világbajnok Fernando Alonsóval, de az is megeshet, hogy a veterán spanyol pilóta mellett egy régi ismerőst is kap majd maga mellé. Az utóbbi időben ugyanis egyre több pletyka kering arról, hogy Max Verstappen távozna a Red Bulltól. A holland klasszispilótát sokáig a Mercedesszel hozták hírbe, azonban Newey Aston Martinhoz igazolásával most a silverstone-i csapat jött be a képbe.

Ezzel kapcsolatban meg is kérdezték Mike Kracket, az Aston Martin csapatfőnökét, aki azt mondta, hogy az ajtó mindig nyitva áll Verstappen előtt.

Jelenleg más dolgok miatt aggódom, amelyekre nagyobb figyelmet fordítok. Ezzel ráérek foglalkozni a jövőben, most nincs itt az ideje

– mondta a hétvégi, Azeri Nagydíj helyszínén Max Verstappen, akinek érthető a frusztrációja, hiszen legutóbb júniusban tudott Forma-1-es futamot nyerni.

Max Verstappen rengeteget köszönhet Adrian Newey-nak

Fotó: Getty Images via AFP

„Adrian és én nagyon jól megértjük egymást. A hír megjelenése után küldtem neki egy üzenetet – bár tudtam, mi fog történni –, ezért örülök neki. Ez egy új kihívás.

Szerettem volna, ha marad, de egy ponton túl nem lehet megváltoztatni a dolgokat. Tudom, hogy Lawrence Stroll mindent megtesz azért, hogy sikeres legyen az Aston Martinnal, így természetesen teljesen érthető, hogy Adriant az oldalán akarja állítani

– tette hozzá Max Verstappen, aki a szerződése értelmében 2026-ig biztosan a Red Bull pilótája marad.