Charles Leclerc és a Ferrari mindenkit meglepett a sikeres egykiállásos taktikájával az F1-es Olasz Nagydíjon, így a legendás monzai versenypályán a monacói pilóta győzött annak ellenére, hogy a két McLaren indulhatott az első sorból. A wokingiak a konstruktőrök között 8 pontra faragták a hátrányukat a Red Bull mögött nyolc versenyhétvégével a szezon vége előtt, mégis nagy a csalódás a csapatnál. Oscar Piastri az első kör közepén megelőzte csapattársát, az egyéni pontverseny második helyén álló Lando Norrist, és ezt követően szinte végig a brit pilóta előtt haladt, "ellopva" ezzel három pontot tőle.

Oscar Piastri látványos előzéssel került Lando Norris elé, ami a McLarennl feszültséget okozott

Fotó: Gabriel BOUYS / AFP

A McLarennél léteznek úgynevezett Papaja-szabályok, amelyet mindkét pilótának be kell tartania az egymással való harc folyamán, az első körben történtek azonban elképzelhető, hogy ellentétesek az itt leírtakkal. Andrea Stella csapatfőnök is elmondta, hogy vizsgálni fogják, Piastri megszegte-e a szabályokat.

A versenyzőkkel együtt kell majd átnéznünk, megnézni a videókat, megérteni az álláspontjukat, és aztán együtt fogjuk értékelni, hogy teljesen szabályszerűek voltak-e vagy sem.

Levonjuk a tanulságokat, ha van tanulnivalónk, és aztán úgy alakítjuk ki a Papaja-szabályokat, hogy azok lehetővé tegyék számunkra, hogy a lehető legjobb módon folytassuk mind a konstruktőri, mind a versenyzői bajnokságot.”

A McLaren főnöke arról is beszélt, miért nem vállalták be Piastrinál vagy Norrisnál az egy kiállást az F1-es Olasz Nagydíjon

Stella arról is beszélt, hogy a McLaren azért mondott le az egykiállásos stratégia ötletéről, mert a szemcsésedés jelentős volt az autók első gumijain, és úgy érezték, muszáj másodszor is kereket cserélni.

„Azt hiszem, az autónk hagyományosan hajlamos arra, hogy nagyon jól bánjon a hátsó gumikkal, de amikor az első szemcsésedésével küzdünk, akkor inkább az agresszív oldalon vagyunk. Ez egy kicsit idegessé tett minket, különösen azután, hogy Lando néhány körrel korábban blokkolta a bal elsőt – mondta Stella. – Utólag úgy gondolom, hogy nem kopott el eléggé Leclerc gumija ahhoz, hogy két kiállással is megverjük őt, mert ehhez kellett volna még néhány kör. De a néhány kör is elég sok, szóval továbbra is

kérdéses, hogy megnyerhettük volna-e a versenyt vagy sem. De úgy tűnik, hogy potenciálisan több volt a gumikban, mint amire számítottunk.”

Kapcsolódó cikkek