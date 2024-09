Egészen hihetetlen eseményeket hozott a vasárnap délelőtt a legendás monzai versenypályán. Előbb a Forma-3-asok szezonzáróján Leonardo Fornaroli az utolsó kör utolsó kanyarjában előzött a harmadik helyért, és ennek köszönhetően szerezte meg az F3-as bajnoki címet. (Utólag kiderült, a riválisát, Gabriele Minit kizárták a futamról, így az előzés nélkül is Fornaroli lett volna a bajnok.) Majd az F2-esek főfutamán Gabriel Bortoleto az utolsó, 22. helyről rajtolva győzött, részben a számára a lehető legjobbkor történő biztonsági autós fázisnak köszönhetően. Ilyen előjelek után kezdődött a szintén izgalmasnak ígérkező F1-es Olasz Nagydíj versenye. A világbajnoki éllovas Max Verstappen csak a hetedik helyről rajtolt, előle a három rivális élcsapat hat pilótája, köztük az élről az egyéni pontversenyben kihívó, mclarenes Lando Norris indult.

Az F1-es Olasz Nagydíj rajtját követő pillanatok: Lando Norris itt még elsőként fordult

Fotó: Andrej ISAKOVIC / AFP

Lando Norris az F1-es Olasz Nagydíj futamának elején két helyet is bukott

Az első 14 helyről rajtoló pilóta közül a két Red Bull kemény, a többiek közepes keverékű gumikat választottak kezdésnek a nagy monzai forróságban – noha a meleg ellenére 40 százalék volt az eső valószínűsége előzetesen.

Norris ezúttal jól rajtolt, de az első kör közepén így is látványosan megelőzte őt csapattársa, Oscar Piastri, illetve Charles Leclerc is.

A vasárnap a 30. születésnapját ünneplő Carlos Sainz a célegyenes végén meglepte George Russellt, aki így a hetedik helyig csúszott vissza, a britnek ráadásul meg is sérült az első szárnya. Hátrébb Nico Hülkenberg esett vissza a rajt után, a miatta megsérült autójú Cunoda Juki pedig feladta a versenyt.

Norris elévágott Leclerc-nek az első bokszkiállások után, Verstappen kerékcseréjét elrontották

A 11. körben Sergio Pérez is kihasználta Russell szenvedését, és elment a brit mellett, az első hat sorrendje viszont változatlan maradt, ráadásul senki nem volt DRS-távolságon belül az előtte haladóhoz képest. Az élmezőnyből elsőként a 15. körben Norris állt ki a bokszutcába, erre pedig Leclerc és Hamilton is reagált a következő körben, Norris azonban így is elé tudott vágni Leclerc-nek. A 17. körben Piastri autóján is kereket cseréltek, ő is kemény abroncsokat kapott. A közepeseken rajtoló élpilóták közül Sainz maradt a legtovább a pályán, de a 20. körben ő is kiállt, így ekkor a két Red Bull állt az élen.

Az élről kiállva Verstappen a vártnál hamarabb, a 23. körben kapott új kemény gumikat, ráadásul egy lassú (6,2 másodperces) kerékcsere során.

Ezután jött Pérez is, így a két Red Bull visszaállt a 6-7. helyre.