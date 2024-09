A tökéletes versenyzés ámulatba ejtette az F1-et: Piastri megmutatta, hogy drótkötélből vannak az idegei. Az ausztrál sztár mesteri teljesítményt nyújtott Bakuban, és jobbnak bizonyult a ferraris Charles Leclerc-nél is” – írja az ausztrál The Age, míg a svájci Tagesanzeiger a Red Bull csődjét emelte ki.

Egy csattanás, és teljessé vált a Red Bull csődje. Max Verstappen szörnyű futamon van túl, míg csapattársa, Sergio Perez a hajrában ütközött. A legnagyobb nyertes Oscar Piastri és a McLaren”

– olvasható a Tagesanzeiger hasábjain.

Piastri megkapta a megérdemelt pezsgőesőt Norristól

Fotó: AFP/Andrej Isakovic

Az osztrák Salzburger Nachrichten az írja, hogy a "rossz" McLaren-pilóta győzött Bakuban. Mint ismert, Piastrit az istálló az azeri verseny előtt második számú pilótává fokozta le, de ő megnyerte idei második futamát is a Magyar Nagydíj után.

Az angol Daily Mail is a rossz McLaren pilóta győzelméről írt.

Piastri lüktető viadalt nyert meg a rossz McLarenben, és lélegzetelállító diadalt aratott. A futam előtt a csapat megerősítette, hogy Piastri helyet csinál az egyéni világbajnoki címért versengő Lando Norrisnak, aki ezúttal a 15. helyről rajtolva negyedik lett. Az ausztrál azonban megmutatta, hogy miért tekintik őt majdani világbajnoknak”

– írja Daily Mail, míg a Mirror szerint Norris életben tartotta világbajnoki reményeit.

„Norris és Piastri hozzásegítette a McLarent ahhoz, ami tíz évig nem sikerült. Az angolok állnak ugyanis a konstruktőri rangsor élén, miközben Norris nagy felzárkózással életben tartotta világbajnoki reményeit."

A francia Le Parisien azt írja, hogy Piastri rákapcsolt, miután júliusban a Hungaroringen élete első győzelmét aratta, Azerbajdzsánban meglett neki a második is.

A spanyol Mundo Deportivo is az ausztrál futamgyőztest méltatta.

„Azt mondták róla, hogy megvan benne minden, ami egy bajnoknak kell, és sok dicsőséges oldalt írjon az F1 nagykönyvébe. És igazuk lett. A 23 éves Piastri a második idényét tölti az F1-ben, és Bakuban jókor volt jó helyen, neki volt a legjobb autója, és ismét láthattuk, hogy mekkorát fejlődött."

A szintén spanyol AS szerint a ravasz emberek vasárnapja volt ez, főleg Piastri esetében, aki az egyetlen kerékcsere után is megőrizte győzelmi esélyét, és egy váratlan előzéssel Leclerc-t is maga mögé utasította.