Max Verstappen a Forma-1-es Azeri Nagydíjon csak az 5. helyen tudott a célba érni és már hét futam óta nyeretlen a 2024-es szezonban. Bakuban a sokat kritizált csapattársa, Sergio Pérez is jobban teljesített a holland versenyzőnél, hiszen a mexikói az időmérőn is legyőzte őt és a futamon is jobban teljesített nála, annak ellenére, hogy az utolsó előtti körben Carlos Sainzcal ütközött.

Verstappen ezúttal is szidta az autót, amellyel sok problémája volt a verseny során,

ám a korábbi F1-es világbajnok Jacques Villeneuve úgy látja, hogy nem csak az autóval, hanem a háromszoros világbajnok teljesítményével és mentalitásával is gondok lehetnek.

Sergio Pérez Bakuban jobban teljesített, mint Max Verstappen

Fotó: AFP (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Max az utóbbi pár versenyen nagyon egykedvűnek hangzott, mintha nem is lenne benne tűz a futamokon. Hiányzik belőle a küzdeni akarás. A rádióban is alig halljuk őt,

szóval valami megváltozott. Mintha elfogadta volna, hogy már nem nyert egy ideje, és tudja, hogy az autó nem úgy megy, ahogy ő szeretné. Most a csapattársa is sokkal gyorsabb volt nála. Ez nagyon furcsa szituáció" - idézte a kanadai autóversenyzőt a motorsport.com.

Tizenhét versenyhétvége után a 313 pontos Max Verstappen vezeti az összetettet a 254 pontos Lando Norris és a 235 ponttal rendelkező Charles Leclerc előtt. Az egyéni pontverseny negyedik helyén a 222 pontos Oscar Piastri áll, mögötte Carlos Sainz 184, Lewis Hamilton 166, George Russell és Sergio Pérez pedig 143 ponttal rendelkezik. A konstruktőrök között már a McLaren vezet 476 ponttal, 20 ponttal megelőzve a második Red Bullt, és 51-gyel a harmadik Ferrarit.

A 2024-es Forma-1-es szezon szeptember 20. és szeptember 22. között a Szingapúri Nagydíjjal folytatódik.

