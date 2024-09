A szezon 18. versenyhétvégéjének első két napját a mclarenes Lando Norris uralta, a brit pilóta meg is szerezte a pole pozíciót az időmérőn. Mögüle a világbajnoki címvédő Max Verstappen, a két Mercedes és a csapattárs Oscar Piastri rajtolt az F1-es Szingapúri Nagydíjon, míg a két Ferrari és Sergio Pérez egyaránt a legjobb nyolcon kívülről indult el a villanyfényes, meleg, száraz, de párás körülmények között megrendezett futamon. Ugyanakkor Norris a korábbi öt rajtelsősége közül egyik alkalommal sem tudta megőrizni a vezetését az első kör végére, így izgalmasnak ígérkezett már a verseny eleje is. Lewis Hamilton és Daniel Ricciardo lágy, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü kemény, a többiek közepes keverékű gumikon rajtoltak el.

Lando Norris maradt az élen az F1-es Szingapúri Nagydíj futamán, a rajt után

Fotó: ROSLAN RAHMAN / AFP

Norrisnak ezúttal magabiztosan sikerült megőriznie az első helyet, az első körben az élmezőnyben csak Oscar Piastri és Nico Hülkenberg között volt nagyobb csata, míg hátrébb Franco Colapinto rajtolt remekül. Norris a folytatásban fokozatosan lépett el Verstappentől, aki hasonlóan tett a két Mercedesszel. Piastri és Hülkenberg viszont nem Russellre közeledett, a lassabb tempójukkal inkább feltartották a mögöttük haladó pilótákat.

A 16. körben már 10 másodperc fölé nőtt Verstappen lemaradása, a holland viszont ekkor 8 mp-cel vezetett Hamilton előtt,

akinek az autóján a lágy gumikat a 18. körben cserélte le a Mercedes keményekre. Piastri közben felzárkózott Russellre, nagy csata folyt az aktuális 3-4. helyért.

Lewis Hamilton szenvedett az autójával és a kemény abroncsokkal a korai kerékcsere után

Fotó: MOHD RASFAN / POOL / AFP

Féltávhoz közeledve sorra kapták a kemény abroncsokat a közepeseken rajtoló versenyzők, Russell a bokszkiállása után Hamilton elé tért vissza, az élmezőnyből Piastri és Leclerc tartott ki a legtovább az eredeti gumijain. A 39. körben,

miután mindenki teljesítette a kerékcserét, Norris, Verstappen, Russell, Hamilton, Piastri, Sainz, Alonso, Leclerc, Hülkenberg és Pérez volt az első tíz sorrendje.

Ugyanakkor valószínűnek tűnt, hogy a friss kemény keverékű abroncsain Piastri és Leclerc is előzni fog még néhány helyet. Az ausztrál ezt hamar meg is tette Hamiltonnal szemben, így az utolsó húsz kört Russell mögött, a negyedik helyen kezdhette. Sőt, a 45. körben aztán a britet is megelőzte, így a hajrát a harmadik pozícióban kezdte, és 18 másodperces lemaradásból üldözhette Verstappent.