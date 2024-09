Mohammed bin Szulajm, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke arról beszélt, hogy megtiltaná a Forma-1-es versenyzőknek, hogy rapperként káromkodjanak a csapatrádióban. A kijelentése a legtöbb pilótát felháborította, a csütörtöki sajtótájékoztatón többek között Lewis Hamilton és Max Verstappen is kritizálta azt, hogy káromkodás esetén büntetésre készül az FIA első embere.

Max Verstappen ellen vizsgálatot indított az FIA

Fotó: NurPhoto via AFP / Jakub Porzycki / NurPhoto

„Valószínűleg ez egy külön a világ, amiben élünk, de úgy tűnik, manapság az emberek egy kicsit érzékenyebbek a dolgokra. A világ egy kicsit változik, de szerintem azzal kellene kezdeni, hogy ne közvetítsék, vagy nem adják meg annak a lehetőséget, hogy az emberek hallják, amit beszélünk. Igen, elnézést a nyelvezetért, de

ugyan már, mik vagyunk mi, ötévesek, hatévesek?

Még ha ötévesek vagy hatévesek is nézik, végül úgyis káromkodni fognak. Még akkor is, ha a szüleik nem is akarják vagy nem engedik nekik, de amikor felnőnek, a barátaikkal fognak lógni, és káromkodni fognak, szóval ez nem változtat semmin – mondta Verstappen a káromkodással kapcsolatban a sajtótájékoztatón. – Káromkodni mindig fogsz. Ha nem ebben a szobában, akkor talán máshol. Mindenki káromkodik. Egyesek egy kicsit többet, mint mások, ez egy kicsit attól is függ, milyen nyelven beszélsz. Persze a szidalmazás más. Manapság sok mindent közvetítenek, miközben más sportokban nem rögzítenek hozzád mikrofonokat.

Sokan sok rosszat mondanak, amikor tele vannak adrenalinnal, csak más sportágakban ezt nem veszik fel. Nálunk viszont megteszik, valószínűleg szórakoztatási céllal,

ezért az emberek felvehetik, megvitathatják a közösségi médiában, így aztán mindenféle bajba kerülhetsz. Szerintem azzal kellene kezdeni a dolgot, hogy ne játsszák be. Ha nem közvetíted, akkor senki sem fogja tudni, csak a csapat. Ezzel már belsőleg is lehet kezelni az ilyen dolgokat."

Pénteken aztán új fejezetéhez érkezett a történet, ugyanis az FIA bejelentette, hogy

vizsgálatot indított Max Verstappen ellen a sajtótájékoztatón használt szóhasználatáért.

A magyar idő szerint pénteken 13 órakor kezdődött meghallgatás eredményéről beszámolunk, amint az hivatalos lesz.