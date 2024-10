Liam Lawson a hétvégi nagydíj előtt elmondta, nem azért van itt, hogy barátokat szerezzen. Mindez ezért érdekes, mert mióta beültették Daniel Ricciardo helyére, Lawson az Egyesült Államok Nagydíján Fernando Alonsóval, majd a Mexikói Nagydíjon Sergio Pérezzel került összetűzésbe. A két incidens közül az utóbbi érdekesebb, mert az sem kizárt, hogy Lawson a következő szezonban Pérez helyét foglalja majd el. Igaz, a 22 éves új-zélandi még nem kapott ülést 2025-re hivatalosan.

Liam Lawson nem fogta vissza magát

Fotó: KARIM JAAFAR / AFP

„Nyilvánvalóan nem az a célom, hogy ellenségeket szerezzek, nem akarok problémákat. Az is igaz, hogy nem azért vagyok itt, hogy barátokat szerezzek, hanem hogy nyerjek, és erre koncentrálok. Ebben a helyzetben nagyon keményen harcolunk a konstruktőri versenyben a hatodik helyért és nyilvánvalóan a Forma-1-es jövőmért is küzdök” – mondta Lawson, aki Amerikában Alonsóval küzdött a sprintfutamon, majd a kvalifikáción is, ami után a spanyol finoman megfenyegette őt.

Mexikóvárosban, Pérez hazai versenyén Lawson a 19. körben összeütközött a Red Bull-lal, majd később a versenyen obszcén gesztust is tett, miközben megelőzte a mexikóit.

„Nyilvánvaló, hogy nagyon felforrósodtak a dolgok, és bocsánatot kértem azért, amit múlt héten tettem. Nem kellet volna ezt tennem, ez olyasmi, amit nem fogok újra megtenni” – mondta Lawson, aki szerint az ütközésért nem kizárólag őt terheli a felelősség.

„Röviden beszéltünk a verseny után, de ez versenybaleset volt. Bocsánatot kértem azért, amit az incidens után tettem. De ami a pályán történt küzdelmet illeti, azt hiszem, ez versenybalesetnek tekinthető. Visszatekintve, talán vannak dolgok, amiket másképp is csinálhattam volna. Elvághattam volna a sikánt, és teljesen elkerülhettem volna, de abban a pillanatban én is versenyzek, és a másodperc töredéke van arra, hogy meghozd a döntést” – mondta Lawson, aki szerint különösen vigyáznia kell, hogy ne ütközzön senkivel, pláne ne Red Bull-lal az utolsó futamokon.