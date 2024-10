Mattia Binotto, az Audi operatív és technikai vezetője megerősítette, hogy Mick Schumacher továbbra is opció a csapatnál. Az Audi 2026-ban csatlakozik a mezőnyhöz, és átveszi a jelenleg Stake F1 néven futó Sauber alakulatot. Nico Hülkenberget már leszerződtette a csapat a következő szezontól egy több évre szóló szerződéssel, de azt még nem jelentette be, hogy ki versenyez majd a német pilóta mellett. Valtteri Bottas, Franco Colapinto és Gabriel Bortoleto is szerepelt már a lehetséges opciók között - most azonban Binotto megerősítette, hogy Schumacher is versenyben van a pilóta posztért.

Mick Schumachernek továbbra is van esélye a visszatérésre

Fotó: CARLOS PEREZ GALLARDO / POOL / AFP

„Határozottan értékeljük a teljesítményét” - mondta Binotto a Corriere della Serának. „Találkoztam vele és beszéltünk is, régóta ismerem őt, tudom, mik az erősségei. Ő az egyik név, aki benne van a kalapban”.

A Stake egyik ülés egyike annak a két helynek, amelynek még nincs gazdája a következő évre - a másik az RB-nél kiadó.

„Megvan az a luxus nálunk, hogy nem sietünk, hiszen az összes többi csapat már döntött a felállásáról. Két lényeges szempont van: az egyik a tapasztalat, a másik pedig egy fiatal tehetség leigazolása” – mondta Binotto.