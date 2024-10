Az 59 éves olasz Günther Steiner éveken át volt a Forma-1 egyik legnépszerűbb figurája. Ha nem is feltétlenül a kollégák szemében, de a szurkolók között egészen biztosan. A Jaguárnál és a Red Bullnál töltött korai évek után 2014-től 2023-ig volt a Haas az amerikai istálló csapatfőnöke. A drukkerek különösen az F1 világát belülről bemutató dokumentumfilm-sorozat, a Harc a túlélésért című alkotásban kedvelték meg, ahol a konfliktusokat generáló szókimondásával a nézők kedvence lett. Részben éppen emiatt kellett távozni, miután maga is könyvet írt a száguldó cirkuszban töltött éveiről, ami miatt be is perelte a sorozatot sugárzó Netflix.

Steiner a kirúgása után azonban nem esett kétségbe, inkább egy nyitott egy csinos kis Bed & Breakfast panziót szülővárosában, Meranóban, az észak-olaszországi Dél-Tirol (Alto Adige) tartományban.

A Villa Steiner a kis alpesi városka központjában található, természetesen luxuskivitelben, de, ami a legjobb benne, hogy a szobák, lakosztályok olyan legendás Forma-1-es helyszínekről vannak elnevezve, mint Monte Carlo, Szuzuka, Silverstone vagy Melbourne.

Így kell elképzelni a Villa Steiner többi helyiségét is

Fotó: Booking.com

Olcsónak nem neveznénk - de, hát mi olcsó az F1 környékén - jelenleg egy random választott október végi november eleji időpontra 3 éjszakára 240 ezer forintot kell fizetnie két felnőttnek. Az átlagos szoba árak egyébként 100 és 200 euró (kb. 42 és 84 ezer forint) között mozognak egy éjszakára.