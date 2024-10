A 2024-es Forma-1-es idény most fogja csak elérni a csúcspontját, hiszen még az egyéni és a konstruktőri bajnokság is nyitott, ráadásul a hatból három hétvégén sprintre is készülniük kell a csapatoknak.

Az Aston Martin veterán spanyol klasszisa, Fernando Alonso szerint hatalmas kihívást jelent majd a soron következő verseny, mivel két utcai pályát követően a hosszú szünet után most egy hagyományosabb, épített aszfaltcsík következik, de mindössze egyetlen órája lesz mindenkinek a felkészülésre, miközben többen még fejlesztésekkel is készülnek. Saját csapata várható teljesítménye kapcsán nem bocsátkozott messzemenő jóslatokba a kétszeres világbajnok, aki stresszes körülményekre számít.

Fernando Alonso szerint nagy kihívás lesz jól teljesíteni Austinban

Fotó: AFP/Gabriel Bouys

"Nyilvánvalóan Austinban az lesz a kihívás, hogy két utcai pályáról jövünk Baku és Szingapúr után. Sok csapat hoz fejlesztéseket, de csak az első szabadedzés áll majd rendelkezésünkre, majd rögtön jön a sprint.

Összességében várom már, hogy jó hétvégét teljesítsünk Austinban, de ettől függetlenül nagyon stresszes első edzésre számítok, amelyet követően fontos döntéseket kell majd meghozni az időmérőre" -

nyilatkozta Alonso.

Hat versennyel a 2024-es idény vége előtt a 331 pontos Max Verstappen vezeti a világbajnoki összetettet a 279 pontos Lando Norris és a 245 ponttal rendelkező Charles Leclerc előtt. Az egyéni pontverseny negyedik helyén a 237 pontos Oscar Piastri áll, mögötte Carlos Sainz 190, Lewis Hamilton 174, George Russell 155, Sergio Pérez pedig 144 ponttal rendelkezik.

A konstruktőrök között a McLaren 516 ponttal vezet, 41 ponttal megelőzve a második Red Bullt, és 75-tel a harmadik Ferrarit.

A 2024-es Forma-1-es szezon október 18. és október 20. között az austini Amerikai Nagydíjjal folytatódik.

