A 60 éves román-amerikai szakember a nyolcvanas évektől kezdve a Ford, a BAR, a Honda, a Force India (később Racing Point és Aston Martin), majd az Alpine csapatainál dolgozott a Forma-1-ben, a 2023-as Belga Nagydíj után azonban távoznia kellett az enstone-iak csapatfőnöki pozíciójából. Otmar Szafnauer a High Performance podcastben részletesen beszélt az elmúlt éveiről, a Force Indiával kapcsolatban például elárulta, hogy kétszer is személyesen neki kellett több száz alkalmazottat kifizetnie – az Alpine-nal (ahol 2022 elejétől kezdve dolgozott) szemben azonban ennél is keményebb állításokat fogalmazott meg.

Otmar Szafnauer botrányos másfél évet töltött a Forma-1-ben az Alpine csapatfőnökeként

Fotó: NurPhoto via AFP / Alessio Morgese / NurPhoto

Otmar Szafnauer Oscar Piastri és az Alpine ügyéről

Az azóta a McLaren igazolt Oscar Piastrival kapcsolatban 2022 nyarán jelentette be az Alpine – Szafnauer fotójával –, hogy ülést ad az ausztrál pilótának, a versenyző azonban nem sokkal később cáfolta ezt, mert az Alpine nem járt el megfelelően a szerződéskötéskor, így végül távozott a csapattól.

„Abszolút semmi közöm nem volt ahhoz, hogy Oscar Piastrival nem a megfelelő módon kötöttek szerződést. Azt a hibát 2021 novemberében követték el, míg én 2022 márciusában kezdtem, és fogalmam sem volt róla, hogy nem megfelelő módon adták be a dokumentumokat, és soha nem írták alá vele a szerződést. Kiadtunk egy sajtóközleményt, amin az én fotóm szerepelt. De először is nekem semmi közöm nem volt ehhez, hiszen ott sem voltam, másodszor is a kommunikációs részleg, amely nem jelentett nekem, úgy gondolta, jó ötlet rám hárítani az inkompetenciáját azoknak, akik akkor az Alpine-nál voltak, azzal, hogy az én fotómat teszik a közleményre – idézte a Racingline Szafnauer szavait. – Lucy Genon, a hölgy, aki rátette a fotót, dolgozott nekem a Force Indiánál. Elmentem hozzá, hogy »Lucy, tudsz te ennél jobbat is«, mire mondta, hogy »Sajnálom, azt mondták, hogy ezt kell tennem.«. Nem esett jól, de ez az egész csak azt mutatta meg, hogy akkor voltak olyan emberek az Alpine-nál, akikben nem lehetett megbízni, és mindez azért történt, hogy ártsanak nekem. Nem velem dolgoztak.”