Az idény ötödik, utolsó előtti sprintfutamos hétvégéjét rendezi meg Brazília ezen a hétvégén, november 1. és 3. között. Az elmúlt években Brazil Nagydíj helyett már Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj néven szereplő versenyhétvégére a szokásoknak megfelelően az interlagosi pályán kerül sor. A brazíliai futamokat annak történetében már jó néhány alkalommal rendezték esős körülmények között, és az időjárás-előrejelzések alapján most is számítani kell erre. A hőmérséklet ugyan végig 22 és 27 Celsius-fok között várható Sao Paulóban, pénteken és szombaton is az erős szél mellett csupán 20-30 százalékos a csapadék valószínűsége, a vasárnapi F1-es futam közben azonban több mint 70 százalékos valószínűséggel jósolnak esőt.

Az időjárás és az újraaszfaltozott interlagosi pálya miatt Brazília egy kaotikus Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíjnak adhat otthont

Fotó: DOUGLAS MAGNO / AFP

Az interlagosi helyszínnek ráadásul az elmúlt hetekben fejezték be a teljes újraaszfaltozását, egy frissen aszfaltozott pálya (pláne a leglágyabb gumikeverékek használatával) pedig rendre hatalmas káoszhoz vezet, különösen esőben – többek között a 2021-es Török Nagydíjon is ez történt.

A Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj programja (magyar idő szerint)

szabadedzés: péntek 15:30-16.30

sprintidőmérő: péntek 19:30-

sprintfutam: szombat 15:00-

időmérő edzés: szombat 19:00-

futam (71 kör): vasárnap 18:00-

Négy versenyhétvégével a 2024-es, Forma-1-es idény vége előtt a 362 pontos Max Verstappen (Red Bull) vezeti a világbajnoki összetettet a 315 pontos Lando Norris (McLaren) előtt, míg a harmadik Charles Leclerc-nek (Ferrari) 291 pontja van. Az egyéni pontverseny negyedik helyén a 251 pontos Oscar Piastri (McLaren) áll, mögötte Carlos Sainz (Ferrari) 240, Lewis Hamilton (Mercedes) 189, George Russell (Mercedes) 177, Sergio Pérez (Red Bull) pedig 150 ponttal rendelkezik.

A konstruktőrök között a McLaren 566 ponttal vezet, 29 ponttal megelőzve a második Ferrarit, és 54-gyel a harmadik Red Bullt.

