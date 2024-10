A Mattel nevű amerikai vállalat egyik legismertebb, 1968 óta megtalálható termékei a Hot Wheels játékautók, 2025-től pedig Forma-1-es járműveket is gyártanak majd a cégnél. Szerdán este jelentette be az F1 a hivatalos oldalán, hogy az új, globális partnerségnek köszönhetően a mezőny által a jövő évben használt autók 1:64-es méretarányra zsugorodnak, így a száguldó cirkusz rajongói 2025-től a kezükbe is foghatják a kedvenc Forma-1-es autóikat. A limitált szériás autó fém karosszériájára egyedi festést készítenek, továbbá cserélhető gumikkal is rendelkeznek majd a járművek, hogy még jobban utánozzák az életnagyságú kocsikat.

Bemutatták a Hot Wheels tervezett Forma-1-es autóját

Fotó: X

A Hot Wheels lett a Forma-1 új partnere

„Ez az izgalmas együttműködés a Mattellel összehozza az autóversenyzés adrenalinját és a játékautók izgalmát, és

lehetőséget biztosít arra, hogy a tenyerünkön láthassuk azokat a finom részleteket, amelyek egy F1-es autóban rejlenek.

Ez több mint egy partnerség; ez a sebesség, a kreativitás és az innováció ünnepe, amely a rajongók számára új módját kínálja a sportággal való kapcsolatnak” – idézte Emily Prazer, a Forma-1 kereskedelmi igazgatójának szavait a Motorsport.

„A Hot Wheels mindig is a kihívó szellem ápolásáról szólt, így a Forma-1-gyel való partnerség természetes és izgalmas kapcsolat. A két legnagyobb globális rajongói közösséget hozza össze, hogy megosszák az autók és a versenyzés iránti szenvedélyüket. A Forma 1-gyel együttműködve olyan programot állítottunk össze, amely

lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy megismételjék az F1-es versenyzés izgalmát, ahol úgy vezethetnek, mint a profik,

és amely globális szinten bevonja hűséges közösségeinket – mondta Roberto Stanichi, a Mattel járművekért és építőkészletekért felelős vezetője. – A Hot Wheelshez hasonlóan az F1 is az izgalomról és az autók teljesítményéről szól, és az általunk létrehozott széles kollekció a további fogyasztói érintkezési pontokkal, például a digitális és kiskereskedelmi aktivációkkal együtt a következő szintre emeli az F1 rajongást."

