Ezen a hétvégén az Amerikai Nagydíjjal folytatódik a Forma-1-es szezon, a Red Bull pedig 41 ponttal van lemaradva a McLaren mögött a konstruktőri bajnokságban. A címvédőhöz ráadásul a Ferrari is nagyon közel került, a Scuderiának hat futammal az idény vége előtt csupán 34 pontos hátránya van, és Sergio Pérez gyengélkedés miatt meg is előzheti riválisát, így a Red Bull akár a harmadik helyre is visszaeshet.

Jenson Button szerint az osztrák istállónak esélye sem lesz a McLarennel szemben, és a Ferrari miatt is aggódnia kell.

Nem emlékszem, mikor fordult elő utoljára, hogy egy csapat megnyerte a pilóták versenyét, de a konstruktőröknél a harmadik helyen végzett.

Biztos vagyok benne, hogy valaki majd megmondja" - utalt rá a brit pilóta, hogy Max Verstappen ugyan győzhet az egyéni versenyben, de a csapatok között a Red Bull el fog bukni.

Jenson Button borúsan látja a Red Bull esélyeit

Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

"Elég extrém, nem igaz? Megmutatja, hogy Max milyen jó munkát végzett az autóban. Nem tudom elképzelni, hogy a Red Bull most legyőzi a McLarent."

Tényleg nem tudom, hogy a szezon végéig bármelyik futamon felül tudnák-e őket múlni, de azt el tudom képzelni, hogy a Ferrari utoléri őket. Nem hiszem, hogy minden versenyen több pontot fognak szerezni, de minden esély megvan arra, hogy a Ferrari megveri a Red Bullt. Sokkal nagyobb az esélye ennek, mint annak, hogy a Red Bull legyőzi a McLarent" - tette hozzá a 2009-es világbajnok.

Arra a felvetésre, amit Button feszegetett, jelentősen vissza kell menni az időben.

1982-ben a Williams színeiben Keke Rosberg meg tudta nyerni az egyéni bajnoki címet, a konstruktőrök között azonban a brit csapat csupán a negyedik helyet szerezte meg

- számolt be róla a motorsport.com.

Max Verstappen bajnok lehet, de a Red Bull nehéz helyzetben van

Fotó: AFP (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Hat versennyel a 2024-es idény vége előtt a 331 pontos Max Verstappen vezeti a világbajnoki összetettet a 279 pontos Lando Norris és a 245 ponttal rendelkező Charles Leclerc előtt. Az egyéni pontverseny negyedik helyén a 237 pontos Oscar Piastri áll, mögötte Carlos Sainz 190, Lewis Hamilton 174, George Russell 155, Sergio Pérez pedig 144 ponttal rendelkezik.