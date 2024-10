Max Verstappen háromszor lett F1-es világbajnok a Red Bull pilótájaként, és az idei szezonban is nagy esély van rá, hogy megvédje a címét. A holland sztár azonban idén többször is feszülten nyilatkozott, az osztrák istálló teljesítményének visszaesése miatt rengeteget kritizálta az autót, amelyet már irányíthatatlan szörnyetegnek is nevezett. Verstappen iránt a Mercedes is élénken érdeklődött, de ő azzal is fenyegetőzött a közelmúltban, hogy akár teljesen felhagyhat a Forma-1-es versenyzéssel.

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko szerint a 27 éves pilóta esetében kulcsfontosságú, hogy versenyképes autót vezethessen, ellenkező esetben bármikor úgy dönthet, elhagyja a csapatot.

Ha Verstappen nem kap versenyképes autót, szinte biztosan távozni fog a Red Bulltól

Fotó: AFP

"A veszély fennáll. Max nem az a srác, aki meg akarja dönteni Schumacher vagy Hamilton rekordjait. Amikor az autóban ül, győzni akar, de a környezetnek is megfelelőnek kell lennie.

Ha az egész már nem fekszik neki, akkor számíthatunk rá, hogy egyik napról a másikra azt mondja: ennyi volt!" -

mondta Marko a háromszoros világbajnokról.

"A legtöbb élversenyzőnek van teljesítményfüggő kilépési záradéka. Maxnak is van egy.

Ez azt jelenti, hogy ha nem tudunk neki olyan autót biztosítani, amelyben az élen autózhat, biztosan megfontolja, hogy maradjon-e" -

idézte a motorsport.com a Red Bull tanácsadóját.

Hat versennyel a 2024-es idény vége előtt még a 331 pontos Verstappen vezeti a világbajnoki összetettet a 279 pontos Lando Norris és a 245 ponttal rendelkező Charles Leclerc előtt. Az egyéni pontverseny negyedik helyén a 237 pontos Oscar Piastri áll, mögötte Carlos Sainz 190, Lewis Hamilton 174, George Russell 155, Sergio Pérez pedig 144 ponttal rendelkezik.

A konstruktőrök között a McLaren 516 ponttal vezet, 41 ponttal megelőzve a második Red Bullt, és 75-tel a harmadik Ferrarit.

A 2024-es Forma-1-es szezon jelenleg szünetel, az idény október 18. és október 20. között az austini Amerikai Nagydíjjal folytatódik.

