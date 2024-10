A McLaren és a Ferrari párharcát lehetett várni a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérőjén a pole pozícióért, ami a hosszú célegyenes és a történelem alapján talán kisebb jelentőséggel bír, mint a legtöbb F1-es helyszínen. A kvalifikáció 18 perces első szakaszában a Ferrarik, a McLarenek és a Mercedesek is közepes keverékű gumikon kezdtek, de az első gyors körök után így is mind továbbjutó helyen álltak, miközben a lágyakon Max Verstappen volt az élen. Folyamatosan javult azonban a pálya, így muszáj volt mindenkinek javítani, de ez nem mindenkinek sikerült: hatalmas meglepetésre Franco Colapinto, Oscar Piastri és a hazai közönség előtt versenyző Sergio Pérez is kiesett Esteban Ocon és Csou Kuan-jü mellett a Lando Norris által megnyert Q1-ből.

Oscar Piastri is kiesett az F1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérőjének első szakaszában

Fotó: NurPhoto via AFP / Gerardo Vieyra

A 15 perces Q2 első körei után Lando Norris vezetett Max Verstappen előtt, a Ferrariknak gyengébben sikerült a kör – ezúttal mind lágyakon teljesítettek. A második szakasz hajrájában aztán Charles Leclerc-nek még időben sikerült kimásznia a kiesőzónából, nem sokkal a javítása után ugyanis

Cunoda Juki csapta falnak az RB-jét, így 10 másodperccel a vége előtt jött a piros zászló, és véget ért a Q2.

Cunoda mellett Liam Lawson, Fernando Alonso, Lance Stroll és Valtteri Bottas nem jutott tovább.

💥 Así ha sido el accidente de Yuki Tsunoda.pic.twitter.com/V8p0UCaniZ — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) October 26, 2024

Sainz pole-jával zárult az F1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérője

A 12 perces Q3 első mért körei után Carlos Sainz szenzációsan gyors, 1:16,055 perces körrel vezetett Leclerc, a két Mercedes és Norris előtt, miközben Verstappen (egyébként őt a két Ferrari közé soroló) köridejét elvették. A Ferrari spanyol pilótája ezen az időn még tudott javítani 109 ezredet, erre pedig senkinek nem volt válasza.

Sainz a tavalyi Szingapúri Nagydíj óta először szerzett pole pozíciót, mögötte Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Hamilton, Magnussen, Gasly, Albon és Hülkenberg lett a sorrend.

A Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj hétvégéje a 71 körös futammal magyar idő szerint vasárnap 21 órától zárul.

