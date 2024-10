Hamarosan megjelenik az Indiana Jones and the Great Circle című videójáték, amit az Alpine F1-es csapata egy egyedi festéssel igyekszik majd népszerűsíteni. Az istálló a hivatalos közleményében jelezte, hogy a jobbára kék-fekete, vagy rózsaszín-fekete A524-es autó „a naplementére hajazó narancssárga” színű megjelenést kap, ráadásul az Indiana Jones-filmek ikonikus logója is látható lesz majd az autókon. A festés olyan részleteket is tartalmaz, mint az ősi térkép motívumai és a filmekben látható vörös utazási útvonalak.

Indiana Jones tematikájú festést kap az Alpine az Amerikai Nagydíjra

Fotó: Twitter/ BWT Alpine Formula One Team

A különleges festés mellett Esteban Ocon és Pierre Gasly versenyruhái is tematikus megjelenést kapnak Austinban, ezzel tisztelegve az új játék előtt.

"Fantasztikus volt az Xbox csapatával együtt dolgozni, hogy életre keltsük az Indiana Jones and the Great Circle alapján készített hihetetlen festést az Egyesült Államok Nagydíjára.

Az új megjelenés nagyon jól fog mutatni az austini környezetben ezen a hétvégén.

Az elmúlt évben az Xbox-szal való partnerségünk új magasságokba emelkedett, és ez az eddigi legkomolyabb együttműködésünk. Még több ilyen lesz, és alig várom, hogy a kezembe vehessem a játékot, miután megjelent" - mondta az Alpine csapatfőnöke, Oliver Oakes.

A MachineGames által fejlesztett új Indiana Jones kalandjáték december 6-án fog megjelenni.

Nem az Alpine az egyetlen F1-es csapat, amely különleges festéssel készül az Amerikai Nagydíjra, hiszen a Haas sem a megszokott festésével fog versenyezni, de sajtóhírek szerint a McLaren is újdonsággal készül majd. A Red Bull viszont jelezte, hogy a festés okozta többletsúly miatt lemond az austini egyedi megjelenésről.

