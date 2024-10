2014. október 5. egy sötét, hideg és esős nap volt Japánban.

Tíz éve szenvedett alálos balesetet Jules Bianchi a Japán Nagydíjon

Fotó: AVALERY HACHE / AFP

Jules Bianchi nagyon fiatalon halt meg

A „Phanfone” tájfun miatt a Suzuka International Circuiten megrendezésre kerülő Forma-1-es Nagydíj veszélyessé vált, de kezdetben minden rendben ment, egyedül a Ferrari pilótája, Fernando Alonso esett ki a versenyből egy elektronikai hiba miatt, amikor a futam utolsó ötöde megkezdődött.

A 43. körben Jules Bianchi a Marussiával - akárcsak Sutil egy körrel korábban -, alábecsülte, hogy valójában mennyi víz volt a pályán - emlékezett vissza a Motorsport. Ő sem tudta a sebességét az új körülményekhez igazítani. Bianchi 212 km/óránál elveszítette az uralmat az autója felett, és szintén kicsúszott.

De ahol Sutil egy körrel korábban még üres bukóteret talált, ott most a mentődaru állt, és 2,61 másodperccel az irányítás elvesztése után Bianchi több mint 120 km/órás sebességgel belecsapódott a mentődaru hátuljába a versenyautójával, amely az ütközéstől rövid időre megemelkedett, és részben maga alá gyűrte Bianchi autóját.

Andy Mellor, az FIA Biztonsági Bizottságának akkori alelnöke később úgy nyilatkozott, hogy az ütközés olyan kemény volt, „mintha egy gyűrődési zóna nélküli autót 48 méter magasból dobtak volna le”.

A következmények katasztrofálisak voltak: Bianchi rendkívül súlyos fejsérüléseket szenvedett, és azonnal elvesztette az eszméletét. Az elsősegélynyújtók kiszedték őt az összetört Marussiából, amelynek a bukókerete a becsapódáskor eltört. Bianchi elsősegélyben részesült a baleset helyszínén.

Charlie Whiting versenyigazgató nem sokkal később, a 46. körben, hét körrel a tervezett versenytáv elérése előtt leállította a nagydíjat.

Az időjárás annyira rossz volt, hogy a mentőhelikopter sem tudott felszállni. Bianchit ezért mentőautóval vitték a jó 15 kilométerrel északabbra fekvő Yokkaichi kórházába. Ott azonnal megműtötték, majd átszállították az intenzív osztályra. Ott „rendkívül súlyos fejsérüléseket” állapítottak meg, és Bianchit mesterséges kómába helyzeték.

Novemberben az orvosok felhozták a kómából, és arról számoltak be, hogy Bianchi újra önállóan lélegzik. Eszméletlen maradt, amikor a család a franciaországi Nizzába szállította. Bianchi állapota továbbra is kritikus maradt. Aztán állapota 2015 nyarán tovább romlott. Július 17-én, kilenc hónappal a suzukai baleset után Bianchi a nizzai kórházban belehalt súlyos sérüléseibe anélkül, hogy valaha is magához tért volna. Mindössze 25 éves volt.