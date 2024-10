Az Autosport információi szerint az elmúlt hetekben több csapat is megbeszéléseket folytatott a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) képviselőivel, hogy megvitassák azokat az aggodalmakat, miszerint egy meg nem nevezett F1-es istálló trükkhöz folyamodva módosítja az autók első részének hasmagasságát, illetve az elülső előke, vagy más néven a T-tray nevezetű elem magasságát az időmérő és a verseny között.

Trükközhetett az egyik Forma-1-es csapat

Fotó: NurPhoto via AFP

Bár ez a trükk jelentős aerodinamikai előnyt jelentene, lehetővé téve az autó beállításainak optimalizálását az időmérő alacsony üzemanyag-mennyisége és a verseny hosszabb távú, nehezebb üzemanyag-terhelése között, ez egyértelműen megsértené a Forma-1 technikai szabályzatát. A szabályok egyértelműen tiltják, hogy a parc fermé-korlátozások alatt az autó aerodinamikai konfigurációján módosítsanak, kivéve az első szárnyat.

A gyanú szerint az ismeretlen csapat találhatott egy módot arra, hogy a hasmagasságot belsőleg, akár a pilótafülkéből módosítsák, vagy egy szerelő beavatkozásával a verseny előtti rutinmunkák során.

Az FIA szigorú korlátozásokat vezet be az Amerikai Nagydíjtól kezdődően

Fotó: NurPhoto via AFP

Az FIA ugyan nem talált egyértelmű bizonyítékot arra, hogy az említett csapat ténylegesen alkalmazta volna ezt a trükköt, de a testület megerősítette, hogy az Amerikai Nagydíjtól kezdve szigorítják az első „előke”ellenőrzési eljárásait.

Bármilyen módosítás az első „előke” hasmagasságán parc fermé körülmények között szigorúan tilos a szabályzat értelmében.

Az első előke távolságának bármilyen beállítását parc fermé körülmények között szigorúan tiltja a szabályzat. Bár semmilyen arra utaló jelet nem kaptunk, hogy bármelyik csapat is alkalmazna ilyen rendszert, az FIA továbbra is éberen törekszik a sportág szabályainak szigorú betartatására. Ennek részeként eljárásbeli változtatásokat vezettünk be annak biztosítására, hogy az első „előke” hasmagasságát ne lehessen könnyen módosítani. Egyes esetekben akár lezárást is alkalmazhatunk a szabályok betartásának további biztosítása érdekében" – nyilatkozta az FIA szóvivője.

