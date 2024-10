Lewis Hamilton már évek óta vegán életmódra váltott, és úgy néz ki, piaci résnek gondolja, hogy szűk az elérhető választék ilyesmiből az ebek számára.

Lewis Hamilton a természetellenes irányba vinné a kutyákat

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Morgan Hancock/NurPhoto

Lewis Hamilton a ktyáját is vegán étrenden tartja

A hétszeres világbajnok Forma-1-es klasszis azt írta, az egészségtudatos életvitelt fontosnak tartja Roscoe esetében is, és állítása szerint kis kedvence imádja az új tápot, javult az energiaszintje, fényesebb és egészségesebb a szőre, ráadásul megfiatalodott: szerinte olyan, mintha ismét kiskutya lenne - írja a Racingline.

"Izgatottan jelentem be, hogy Roscoe és én összeálltunk a Bramble-vel, amely az első 100%-ban növényi alapú friss táp a kutyáknak. Az egészség nagyon fontos számomra, és ugyanazok az előírások vonatkoznak Roscoe-ra is. Azért fektettem be a Bramble-be, mert megfelel ezeknek az előírásoknak. Tiszta összetevőkből készül, állatorvosi táplálkozási szakértők által összeállított, és megvan a tudományos alapja, amely alátámasztja a hatékonyságát.