A pénteki sprintkvalifikáción az első helyre is reális esélye volt még Lewis Hamiltonnak, ám a Mercedes brit versenyzőjének ezt követően rémálomszerűen alakult az F1-es Amerikai Nagydíj hétvégéje. A 2017-es Brazil Nagydíj óta először zárt az utolsó két hely valamelyikén egy időmérőt, és ugyan a büntetéseknek köszönhetően 17.-ként rajtolhatott, majd az első kanyarokban öt helyet is javított, a második körben viszont kicsúszott és kiesett, a Kanadai Nagydíj óta az első biztonsági autós fázist is eredményezve ezzel. Austinban ez volt Hamilton 12. Forma-1-es versenye, az eddigieken 5-ször az első, 4-szer a második, 1-szer a harmadik, 1-szer pedig a negyedik helyen ért célba, a mostanihoz hasonló gyenge teljesítményt tehát még sosem produkált ezen a pályán. (A tavaly szerzett második helyét utólag elvették, Lewis Hamiltont a futam után kizárták.)

Lewis Hamilton a nyári szünet óta visszaesett a Forma-1-ben

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Nem ért egyet Lewis Hamiltonnal a Mercedes Forma-1-es főnöke, Toto Wolff

Lewis Hamilton a futam után elismerte, sosem történt még ilyen vele: a brit pilóta arra gondolt, hogy nem tapasztalt még olyan váratlan és furcsa megpörgést az autójával, mint amilyet az első szabadedzésen és a futamon átélt. A 39 éves brit pilóta úgy vélte, az új fejlesztési csomag okozta a kiesését, ám Toto Wolff csapatfőnök nem értett vele egyet.

„Nem hiszem, hogy valamilyen alapvető probléma lépett volna fel a fejlesztéseknél, szerintem inkább az aerodinamikai és a mechanikai platform között siklott félre valami. Folytatjuk ezzel a fejlesztési csomaggal, nem lenne értelme másképp cselekedni, különben sokat lassulnánk – mondta Toto Wolff, aki Hamilton és a hatodikként végző George Russell teljesítményére is kitért. –

Csalódást keltő nap volt Lewis számára, mert nem az a pilóta, aki így eldobja az autóját a verseny második körében.

A nap pozitívuma az volt, hogy George végig gyors volt, és jó felzárkózást produkált, miután csak a bokszutcából rajtolhatott."

A 2024-es F1-szezon október utolsó hétvégéjén a Mexikóvárosi Nagydíjjal folytatódik.

