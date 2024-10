A legutóbbi, Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíjon Max Verstappen a hatodik helyen zárt, részben annak köszönhetően, hogy futam közben kétszer 10 másodperces büntetést kapott a Lando Norrisszal szembeni szabálytalanságaiért. Az összetettben így is van még 47 pont előnye a holland világbajnoknak, négy versenyhétvégével a szezon vége előtt. November 1. és 3. között rögtön jön a brazíliai São Pauló-i Nagydíj az F1-ben, a Mexikóban látott gyengélkedése miatt pedig a Red Bull motorcserét tervez, ami a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szabályai értelmében (Belgium után ismét) rajthelybüntetést vonna maga után.

Max Verstappen 5 helyes rajtbüntetést kaphat a brazíliai F1-es futamra

Fotó: Yuri CORTEZ / AFP

Verstappen a mexikói nyitónapon a padlólemeze mellett a motorjával is küszködött, így aztán az energiaitalos csapat szombatra ki is cserélte az erőforrását, de új helyett egy korábban már használt motort kapott az autójába. A telemetriai adatok azonban azt mutatták, hogy ez nem működött igazán jól, a végsebessége ugyanis a riválisokénál, és csapattársáénál is lassabb volt.

Max Verstappen autójában motort cserélhet a Red Bull, ez büntetéssel járna

A konstruktőri pontverseny harmadik helyére visszaesett Red Bull tanácsadója, Helmut Marko elmondta, mivel Brazíliában könnyebb előzni, bevállalhatják az öt rajthelyes büntetést.

„A közelében sem voltunk az első két csapatnak, és a probléma egyik része azt hiszem az, hogy pénteken nem tudtunk körözni a motorgondok miatt. Valamit tennünk kell, ez világos. Emellett újra

erőforrást kell majd cserélnünk, mert annyira lassúak voltunk az egyenesekben. Ennek az erőforrásnak, amely jelenleg az autóban van, nem kéne benne lennie, szóval minden bizonnyal Brazíliában megtörténik [a csere]”

– idézte a Motorsport Marko szavait. – A mostani motort már nem a versenyekre szántuk, és minél idősebb egy erőforrás, annál rosszabb lesz a teljesítménye. A büntetés öt rajthely lenne. Az nem lenne annyira komoly Brazíliában, ahol viszonylag könnyű előzni. Láttuk azonban, hogy 3-8 km/h hiányzik az egyenesekben.”

