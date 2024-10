Ugyan Sergio Pérez szerződését az év közben meghosszabbította a Red Bull Forma-1-es istállója, a mexikói pilóta 2025-ben könnyedén a testvércsapatnak számító RB-hez kerülhet az elmúlt hónapokban mutatott gyengébb teljesítménye alapján. Az már eldőlt, hogy Cunoda Juki is a kettőből valamelyik csapat versenyzője lesz, ahogyan az is biztosra vehető, hogy Liam Lawson is marad az F1-ben. Az azonban nagy kérdés, hogy hármuk közül jövőre ki lesz Max Verstappen csapattársa a Red Bullnál. Lawson a legutóbbi, Amerikai Nagydíjon tért vissza az RB-hez Daniel Ricciardo helyén, és Austinban rögtön pontokat is szerzett – Cunodától eltérően.

Cunoda Juki és Max Verstappen jövőre csapattársak lehetnek a Red Bull Forma-1-es istállójánál

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Forma-1: Cunoda Juki lehet Max Verstappen Red Bull-os csapattársa 2025-től

Az austini eredmény ellenére továbbra is reális esély van arra, hogy a Red Bull majd a japán pilóta mellett dönt, már csak (a jövő év végéig) az egyik főszponzornak számító Honda által gyakorolt nyomás miatt is.

"Ami Cunodát illeti, az a célunk, hogy keményen dolgozzon, és biztosítson magának egy helyet a Red Bull Racingnél. Úgy gondoljuk, hogy megvan hozzá a tehetsége. Természetesen a versenyzői döntések végső soron a csapaton múlnak, de partnerként

határozottan kértük, hogy lehetőséget kapjon arra, hogy a Red Bull autójában tesztelhessen.

Legalább lehetőséget akarunk adni neki, hogy megmutathassa a képességeit. Közvetlenül beszéltem erről Christiannal [Horner, a csapatfőnök] is. Nem zárta ki a lehetőséget. Még semmi sem dőlt el, de úgy gondolom, hogy megfelelően kell eljárnunk" – mondta Vatanabe Kodzsi, a Honda motorsport-részlegének vezetője.

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko eközben arra utalt, hogy a végső döntést Pérez, Cunoda és Lawson között a szezonzáró futam után, a december 10-ei, abu-dzabi teszt végeztével hozhatja meg az energiaitalos csapat.

Kapcsolódó cikkek