Öt helyen is változott a megszokott versenyzői felállás az F1-es Mexikóvárosi Nagydíj első szabadedzésén, ugyanis a tesztpilóták közül Andrea Kimi Antonelli Lewis Hamiltont (Mercedes), Felipe Drugovich Fernando Alonsót (Aston Martin), Patricio O'Ward Lando Norrist (McLaren), Oliver Bearman Charles Leclerc-t (Ferrari), Robert Svarcman pedig Csou Kuan-jüt (Sauber) helyettesítette. A magas tengerszint feletti magasság és a kisebb leszorítóerő miatt a szokásosnál is nagyobb tesztelés folyt a gyakorláson, a két Williams kivételével mindenki már az első három percben a pályára hajtott, mind kemény keverékű gumikon. Hamar meg kellett azonban szakítani az edzést, a célegyenes végén ugyanis Max Verstappen autójáról törmelék került a pályára, és Antonelli rá is hajtott, így inkább piros zászlót lengettek néhány perc erejéig, amíg letakarították a pályát.

A mercedeses George Russell volt a leggyorsabb az F1-es Mexikóvárosi Nagydíj első szabadedzésén

Fotó: NurPhoto via AFP

Másodszor is félbeszakadt az F1-es Mexikóvárosi Nagydíj első szabadedzése

Bő 20 perc után éppen Carlos Sainz állt az élen, amikor Alexander Albon és Oliver Bearman ütközött össze, ezzel újabb piros zászlós fázist okozva. Bearman lelassított az ideális íven, feltartva ezzel Albont, a brit-thai pedig elvesztette az irányítást az autója felett, nekiment (Leclerc) Ferrarijának, majd a falnak csapódott.

L'énorme accrochage entre Oli Bearman et Alex Albon #MexicanGP🏎️🇲🇽 pic.twitter.com/TAoKhLGbQB — Clutch 👑 (@Clutch__Zone) October 25, 2024

Mintegy negyedórás szünet után ismét újraindították a szabadedzést, ezúttal már lágy abroncsokon próbálkozott a mezőny nagy része, így jelentősen gyorsultak is a köridők. Végül

George Russell 1:17,998 perces idejénél senki nem tudott gyorsabb lenni,

az utolsó percekben pedig már visszatért keményekre a többség, így ekkor már nem változott a Russell, Sainz, Cunoda sorrend. Verstappen viszont újra pórul járt, a hajrában a motorja hibásodott meg, aminek hatása lehet a folytatásra.

A Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint szombaton éjfélkor a másfél órás második szabadedzéssel folytatódik. Szombaton 19:30-kor a harmadik gyakorlást, 23 órától pedig a vasárnapi verseny rajtrácsát meghatározó időmérőt rendezik. A 71 körös futamra a téli időszámításnak megfelelően vasárnap 21 órától kerül majd sor.