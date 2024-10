A pénteki gyakorlásokon látott piros zászlós fázisok és gumitesztelések miatt különösen fontos volt a legtöbb pilóta számára az F1-es Mexikóvárosi Nagydíj harmadik szabadedzése az időmérő előtt. Közéjük tartozott Max Verstappen és George Russell, nem véletlen, hogy mindketten hamar a pályára hajtottak – a holland a lágy keverékű abroncsokon szorgosan körözött is sokáig az első perctől kezdve. A mezőny fele ugyanakkor az első tíz percben a bokszutcában maradt, és mért körideje is csak két versenyzőnek volt ekkor. A hazai Sergio Pérez utolsóként, húsz perc jött ki a garázsából, ekkor a két Ferrari állt az élen úgy, hogy mellettük nem csupán Verstappen, de már a Mercedesek és a McLarenek is teljesítettek mért kört lágy gumikon.

Liam Lawson a megforgása ellenére jól teljesített az F1-es Mexikóvárosi Nagydíj harmadik szabadedzésén

Fotó: Anadolu via AFP / 2024 Anadolu

Féltáv előtt még Liam Lawson alkotott emlékezeteset, amikor a kerékvetőre hajtva a menetiránnyal szembe állt, és vissza kellett forgatnia az RB-jét. Nem sokkal később pedig Charles Leclerc egyik szerelője, Alessandro Fusaro esett látványosat, de ügyesen, sérülés nélkül állt fel belőle.

McLaren-sikert hozott az F1-es Mexikóvárosi Nagydíj harmadik szabadedzése

Félidő után egyre többen visszatértek a bokszba, az ismét pályára hajtók közül sokan pedig közepes gumikon érkeztek vissza, versenyszimulációs körökre. Ekkor még a két Ferraritól mindenki bő fél másodperccel elmaradt – Carlos Sainz 96 ezreddel vezetett Charles Leclerc előtt –, az élpilóták azonban nem iktattak közbe közepes keverékű abroncsos etapot, és még mindenki javított lágyakon a hajrában. A legnagyobbat a McLaren,

Oscar Piastri végül 1:16,492 perces idővel, Lando Norrist 59 ezreddel megelőzve zárt az élen.

A McLaren-szurkolók pedig joggal reménykedhetnek egy sikeres időmérőben, ugyanis jelentős volt a két versenyző előnye, a harmadikként végző Sainzot Piastri 340 ezreddel előzte meg. A középmezőnybe tartozó csapatok közül az RB teljesített a legjobban, Pérez viszont nagy lemaradásban van az élmezőnyhöz képest.

A Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint szombaton 23 órától a vasárnapi verseny rajtrácsát meghatározó időmérővel folytatódik. A 71 körös futamra a téli időszámítás szerint vasárnap 21 órától kerül majd sor.