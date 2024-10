Legutóbb a 2022-es Amerikai Nagydíjon látott módon az idei F1-es Mexikóvárosi Nagydíjon is különleges volt a második szabadedzés, ugyanis 90 percesre nyújtották a Pirelli jövő évi gumijainak tesztelése végett. Az első szabadedzésen is szereplő 15 pilóta között nem volt különbség abban a tekintetben, hogy mindenkinek kötelező volt ugyanannyi és ugyanolyan jellegű kört teljesítenie – Fernando Alonso, Lando Norris, Charles Leclerc, Csou Kuan-jü és Lewis Hamilton ebből a szempontból valamelyest szabadabban mozoghatott a hajrában.

A mercedeses George Russell balesetével indult az F1-es Mexikóvárosi Nagydíj második szabadedzése

Fotó: NurPhoto via AFP / Reginald Mathalone

Az etap elején a két piros zászlós fázist is hozó első gyakorláson is az autójával küszködő Max Verstappen a fékekre és a Red Bull hangjára is panaszkodott, amikor 10 perc után félbeszakadt ez az edzés is. A nyitányt megnyerő George Russell egy kerékvetőn vesztette el az irányítást a Mercedese felett, majd csapódott be nagy sebességgel, 30 G-erővel a gumifalba – a brit pilóta sántikálva és a bordáit fogva szállt ki az autójából, de még az edzés vége előtt jelentette a csapata, hogy rendben van a versenyző, elhagyhatta a pályakórházat.

Az F1-es Mexikóvárosi Nagydíj második szabadedzése

A Pirelli nagy bánatára 25 percig tartott, mire sikerült helyrehozni a pályát, így alig 50 perc volt hátra, amikor újraindult az edzés a C4-es, C5-ös és C6-os jelű tesztgumikkal. Verstappennek (Csouhoz hasonlóan) továbbra is gondja volt a motorral, Alexander Albon autóját pedig szintén nem sikerült megjavítani a korábbi balesete óta, így Russell-lel kiegészülve ők hárman a bokszutcában maradtak, miközben a többiek teljesítették az előírt tesztprogramot.

A hajrához közeledve Alonso és Norris csatázott úgy, ahogyan az a szabadedzéseken ritkán látható, de ezt leszámítva a versenyszimulációs körök (kívülről tekintve) monotonitását lehetett figyelni. Russellen, Verstappenen és Albonon kívül mindenki legalább 29 kört teljesített, és végül

Carlos Sainz 1:17,699 perces idővel zárt az élen, Oscar Piastri és Cunoda Juki előtt.

A Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint szombaton 19:30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik. Szombaton 23 órától a vasárnapi verseny rajtrácsát meghatározó időmérőt rendezik meg, míg a 71 körös futamra a téli időszámítás szerint vasárnap 21 órától kerül majd sor.